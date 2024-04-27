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金山市長頒新法：免除夜市、街頭派對等戶外活動費

記者劉先進 ／舊金山即時報導
金山市長布里德本周提出鼓勵和擴大戶外社區活動的立法。建議免除夜市、街頭派對、農夫市場和其他戶外社區活動的城市費用。圖為布里德此前參加華埠街頭慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）
金山市長布里德本周提出鼓勵和擴大戶外社區活動的立法。建議免除夜市、街頭派對、農夫市場和其他戶外社區活動的城市費用。圖為布里德此前參加華埠街頭慶祝活動。（記者劉先進╱攝影）

金山市長布里德本周提出鼓勵和擴大戶外社區活動的立法。建議免除夜市、街頭派對、農夫市場和其他戶外社區活動的城市費用，旨在為金山的公共道路和空間帶來活力和娛樂。

戶外社區活動是金山充滿活力的文化和社區意識不可或缺的一部分。這些活動包括夜市、街區派對和農貿市場，通過支持當地企業和吸引渴望體驗舊金山獨特魅力和美食的遊客，促進經濟發展。

根據市府規定，可以享受費用減免的活動，為免費向公眾開放，占用三個或更少的城市街區，在上午8時至晚上10時之間舉行，並獲得交通運輸局聯席委員會（ISCOTT） 和娛樂委員會的適當許可。申請人必須是總部設在舊金山的非營利組織、小型企業、社區福利區、商業改進區或鄰里或商人協會。符合減免條件的費用包括舊金山交通局、公共衛生局、消防局、娛樂委員會和警察局的任何申請費、許可證費和檢查費、工作人員費用。

目前，有組織的活動或集市獲得許可證的費用大約在500元至1萬元間，具體視其規模和範圍而定。組織和企業在一個日曆年度內最多只能舉辦12次活動，才能獲得這些費用減免。

（下文僅放網路）

在食品攤販簡化立法方面，將幫助特殊活動食品供應商通過新的、具有成本效益的年度食品許可證，輕鬆參與全年的多項活動。全年在多個地點參加多項活動的食品供應商，將不再需要為每項活動單獨申請許可證。取而代之的是，特殊活動食品供應商可以一次性申請並支付單一的年度許可證。

目前，食品供應商要參加特殊活動，必須獲得公共衛生局（DPH）頒發的臨時食品設施（TFF）許可證，以及其他部門頒發的許可證。每次特殊活動都需要從衛生局獲得新的許可證，費用從124元到244元不等，具體取決於準備和銷售的食品類型。去年，衛生局共簽發1500多份TFF許可證。有了新的年度許可證，每年在四至六次以上活動中銷售食品的食品供應商將因減少官僚程式而節省數百元和時間。

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