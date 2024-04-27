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聖荷西亞裔小學教師 環遊世界去過193個國家

聖荷西資訊
Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）
Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）

根據NBC Bay Area報導，聖荷西Cadwallader小學二年級老師Lucy Hsu環遊世界一整圈，去過193個國家並獲得旅遊俱樂部認可，成為「世紀俱樂部」（Century Club）認證的環遊世界達人。

2023年5月Lucy Hsu踏入敘利亞，這也成為她去過的第193個國家。「去過世界上每個國家的人並不多，」43歲的Lucy Hsu說，「193是大多數旅遊俱樂部認可的總數，因為這代表了在聯合國投票的聯合國成員國的數量。」

儘管沒有官方統計，但根據估算，全球約有400人環遊世界過。相較之下，已有逾600人曾去過外太空。

身為小學老師的Lucy Hsu直到23歲才拿到第一本護照。她自述，她的父母從越南移民到美國，並沒有什麼預算進行國際旅行，「他們在美國就等於在一個新的國家。他們來自越南，從未接受過正規教育，就像村裡的小孩一樣。他們真的是從零開始。」

Lucy Hsu從柏克萊加大畢業，並工作一年後才存夠了足夠的錢去她的第一個國際目的地：英國倫敦。Lucy Hsu說，她從小就對地理和歷史著迷，她想繼續旅行下去。

隨著她的教學生涯開始起飛，Lucy Hsu也開始起飛。每次教學休假期間，Lucy Hsu都會去旅行，尤其是暑假，Lucy Hsu可以迅速增加她去過的國家。

「每年我都會計畫一次大旅行，」Lucy Hsu說，「之後我去了澳大利亞和紐西蘭，再下個夏天我去了歐洲，接著是中美洲。當我教了六、七年書的時候，我已經去過50個國家了。」

當她從其他旅行者那裡了解到有一個叫做「世紀俱樂部」的組織，由去過100個國家的人組成，這就成了她的目標。當她去超過100個國家時也並沒有放慢腳步。「我開始研究一些旅遊較冷門的國家，」Lucy Hsu說，「當我在這個俱樂部待五年時，我去過的國家數量已接近150個。」

在那段時期，對Hsu來說，不僅國家的數量發生了變化，而且她對這些國家的看法也發生了變化。她從單純的遊客轉變為在世界各地做志工，與當地人在一起，真正體驗他們的文化，然後她把這些有意義的經驗帶回教室。

「當我問學生們，他們感恩的是什麼？你聽到的答案是這樣的：『我感謝多元性，感謝我的自由。我很感激我的教育機會。』」Lucy Hsu說，「我想說，這些答案和我與他們在課堂上的討論直接相關。」

除了課堂之外，Lucy Hsu受邀在各個旅行會議上分享她的旅程。「我知道自己可以去任何地方並且獲得平靜，對此我感到非常有信心。我可以在任何地方找到工作，變得有用且有目標。」Lucy Hsu說。

Lusy Hsu教書的模樣。（翻攝自NBC Bay Area）
Lusy Hsu教書的模樣。（翻攝自NBC Bay Area）
Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）
Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）
Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）
Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）
Lucy Hsu。（翻攝自NBC Bay Area）
Lucy Hsu。（翻攝自NBC Bay Area）

越南 聯合國 柏克萊加大

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