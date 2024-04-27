聖荷西亞裔小學教師 環遊世界去過193個國家

Lusy Hsu在世界旅行。（翻攝自NBC Bay Area）

根據NBC Bay Area報導，聖荷西Cadwallader小學二年級老師Lucy Hsu環遊世界一整圈，去過193個國家並獲得旅遊俱樂部認可，成為「世紀俱樂部」（Century Club）認證的環遊世界達人。

2023年5月Lucy Hsu踏入敘利亞，這也成為她去過的第193個國家。「去過世界上每個國家的人並不多，」43歲的Lucy Hsu說，「193是大多數旅遊俱樂部認可的總數，因為這代表了在聯合國 投票的聯合國成員國的數量。」

儘管沒有官方統計，但根據估算，全球約有400人環遊世界過。相較之下，已有逾600人曾去過外太空。

身為小學老師的Lucy Hsu直到23歲才拿到第一本護照。她自述，她的父母從越南 移民到美國，並沒有什麼預算進行國際旅行，「他們在美國就等於在一個新的國家。他們來自越南，從未接受過正規教育，就像村裡的小孩一樣。他們真的是從零開始。」

Lucy Hsu從柏克萊加大 畢業，並工作一年後才存夠了足夠的錢去她的第一個國際目的地：英國倫敦。Lucy Hsu說，她從小就對地理和歷史著迷，她想繼續旅行下去。

隨著她的教學生涯開始起飛，Lucy Hsu也開始起飛。每次教學休假期間，Lucy Hsu都會去旅行，尤其是暑假，Lucy Hsu可以迅速增加她去過的國家。

「每年我都會計畫一次大旅行，」Lucy Hsu說，「之後我去了澳大利亞和紐西蘭，再下個夏天我去了歐洲，接著是中美洲。當我教了六、七年書的時候，我已經去過50個國家了。」

當她從其他旅行者那裡了解到有一個叫做「世紀俱樂部」的組織，由去過100個國家的人組成，這就成了她的目標。當她去超過100個國家時也並沒有放慢腳步。「我開始研究一些旅遊較冷門的國家，」Lucy Hsu說，「當我在這個俱樂部待五年時，我去過的國家數量已接近150個。」

在那段時期，對Hsu來說，不僅國家的數量發生了變化，而且她對這些國家的看法也發生了變化。她從單純的遊客轉變為在世界各地做志工，與當地人在一起，真正體驗他們的文化，然後她把這些有意義的經驗帶回教室。

「當我問學生們，他們感恩的是什麼？你聽到的答案是這樣的：『我感謝多元性，感謝我的自由。我很感激我的教育機會。』」Lucy Hsu說，「我想說，這些答案和我與他們在課堂上的討論直接相關。」