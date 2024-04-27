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方寸之間筆墨縱橫 全美首個華人微型畫研究會成立

記者劉先進／聖利安住即時報導
圖為展出的旅美畫家劉業昭作品。（記者劉先進╱攝影）
圖為展出的旅美畫家劉業昭作品。（記者劉先進╱攝影）

方寸之間，筆墨縱橫。中國畫廊微型畫研究會成立暨舊金山微型畫展覽26日晚在東灣聖利安住舉行。該研究會也是美國華人社區首創。

中國畫廊微型畫研究會創始人柴學斌，會長潘育川，副會長李耀忠、徐萍（Lily Xu），財務長兼秘書長彭小英，多個藝術家和觀眾，出席活動。45個藝術家和收藏家的171幅作品，在現場展覽，其中既有如詩如畫的山水，也有細節豐富的金門大橋。讓在場觀眾，大開眼界，流連忘返。有興趣市民，可以到中國畫廊賞畫。展覽時間截止5月5日。地點是：14786 Washington Ave.,San Leandro CA 94578。

柴學斌說，此次創立的研究會，為全美華人首個。傳統上，華人喜歡繪就壽桃、梅蘭竹菊等作品，創作細節豐富的微型畫較困難。成立研究會，會員免費入會，定期舉行畫展，能挑戰畫家潛能，激發創作力。另外，微型畫售價數百元，相對便宜，方便出手，也能為畫家賺取一定收入。

李耀忠說，中國畫並沒有微型畫的傳統，一方面中國畫筆墨粗率，即使是工筆畫，也難以在小尺寸上表達。另一方面，中國人較為精明，畫作按照尺寸出售，越大越貴。而微型畫花費時間不菲，價格卻只有大幅畫的十分之一，畫家一般不感興趣。微型畫為舶來品，有兩個分支，一個是在歐洲的英法等國家，16到17世紀，有細膩的肖像畫，在貴族之間風靡一時。另一個是中東地區的波斯和印度

李耀忠此次將收藏的六幅劉業昭作品參展。劉業昭是旅美畫家，被稱為「灣區三老」之一，也被譽為畫壇陶淵明，早年畢業國立杭州藝專，受教於林風眠、潘天壽，在日本帝國美術學校暨日本明治大學研究。遷台後任東南長官公署政務委員會文化教育處處長，交通部司長等職，並在國立台灣藝專執教。座右銘是，以山水為師，以天地為畫布。不求聞達於世，但求畫筆長濡；不求豐衣足食，但求五鬥自足；但願知交常相還，何須冠蓋滿京華。

他創作微型畫為中國最早，創作時間最長。涉及的題材涵蓋傳統國畫的，山水、花卉、人物。「我最喜歡他的衣服蘭花，是傳統國畫，卻有西洋風骨，以極簡紙筆表達複雜之物，在方寸之間，筆墨縱橫，表達意境。」

徐萍表示，創作微型畫有17年時間，喜歡追求藝術的極致之美。她喜歡跨界創作，將蠟筆和水墨調合，製成獨家顏料。創作中的驚喜，有時來自於陰差陽錯。有一次，她完成畫作後，噴了一些保護液，不知何種原因，和作品顏料產生化學反應，出現不同顏色的小點。她發現有獨特之美。後來，有觀眾看到後，驚歎於這些小點點的巧奪天工，出手買下。

中國畫廊微型畫研究會副會長李耀忠在向觀眾介紹展覽作品。（記者劉先進╱攝影）
中國畫廊微型畫研究會副會長李耀忠在向觀眾介紹展覽作品。（記者劉先進╱攝影）
中國畫廊微型畫研究會26日晚成立。（記者劉先進╱攝影）
中國畫廊微型畫研究會26日晚成立。（記者劉先進╱攝影）
中國畫廊微型畫研究會成立。圖為創始人柴學斌（中），會長潘育川（左二），副會長李耀...
中國畫廊微型畫研究會成立。圖為創始人柴學斌（中），會長潘育川（左二），副會長李耀忠（右二）、徐萍（右一），財務長兼秘書長彭小英（左一）。（記者劉先進╱攝影）
中國畫廊微型畫研究會成立暨舊金山微型畫展覽26日在東灣聖利安住舉行。（記者劉先進...
中國畫廊微型畫研究會成立暨舊金山微型畫展覽26日在東灣聖利安住舉行。（記者劉先進╱攝影）

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