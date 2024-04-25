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舊金山市議員陳詩敏表彰四華裔 不懼困難為社區服務

記者李怡╱舊金山即時報導
陳詩敏（中）表彰四華裔不懼困難為社區服務。（受訪者供圖）
陳詩敏（中）表彰四華裔不懼困難為社區服務。（受訪者供圖）

舊金山第一區市議員陳詩敏本周表彰四位華裔，感謝他們為華裔社區自助服務的貢獻。並慰問他們在華埠執勤工作中遭到仇恨犯罪的攻擊。

陳詩敏在日前市議會上表彰了來自長者自助服組的四位男青年，分別是KIifer Hu、Jerry Li、Tony Xie 與 Marcus。這組服務隊伍上個月在華埠外展執勤時遭到仇亞份子的攻擊。目前，舊金山地檢處已將這起案件指控為仇恨犯罪。

長者自助服務於 2010 年成立，並在華埠建立了就業中心，幫助社區成員尋找工作，並提供工作和職業培訓，並開展外展和技術援助，以與小企業主建立聯繫，為他們提供最新的小企業資源和社區信息，並提供各種贈款和貸款申請方面的幫助，以確保商戶能夠訪問所有可用資源以及幫助他們的企業生存和發展的機會。

陳詩敏表示，如在最近媒體報導的事件中看到的那樣，這一組織的青年即使面臨困境，仍繼續為社區做貢獻。 自助團隊堅持富有同情心，為造成傷害的人提供服務和支持。如果沒有他們對社會的正義和熱情，社區大部分的外展工作就無法完成，感謝他們不遺餘力地幫助滿足社區需求。

華埠 舊金山 華裔

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