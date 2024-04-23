布里德市長啟動籌款，養大熊貓不花納稅人的錢

布里德從中國訪問回來後到訪舊金山華埠，長者問她熊貓什麼時候來。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德(London Breed) 23日在市議會上提出一項決議，為2025 年迎接兩隻中國大熊貓來到舊金山動物園 ，允許包括娛樂和公園部門、經濟和勞動力發展辦公室、舊金山國際機場在內的多個市政府部門，以及慈善家和私人捐款籌集資金，以支持大熊貓的養育費用。布里德強調，大熊貓的支出費用，將由慈善基金，而非納稅人資金資助。

布里德在四月訪問中國期間，與中國野生動物保護協會（ CWCA ）簽署租賃協議，雙方將推進合作，希望大熊貓於明年來到金山。這也是大熊貓在舊金山動物園棲息的第一份正式租賃協議。1984年和1985年，舊金山動物園曾臨時接待過來自中國的大熊貓，作為全球巡演的一部分。

大熊貓的租賃成本很高，通常動物園需要每年支付100萬美元的租借費。而這還只是養育成本的一小部分。

舊金山動物園由非營利組織舊金山動物學社團（San Francisco Zoological Society）營運。除去門票、零售和捐款作為收入外，該組織會收到市府每年400萬元撥款。為迎接這對大熊貓，動物園需要單獨建造新的設施和館舍。動物園執行長彼特森（Tanya Peterson）表示，建造費用預計高達2500萬元，並且可能會上漲。

據市長辦公室表示，熊貓館的建造成本尚未確定，仍在設計規畫中。 下一步，中國國家林業和草原局還將率團到訪舊金山，與舊金山市長辦公室、舊金山動物學社團會面。 將討論中國野生動物保護協會與動物園之間的具體協議，以及舊金山市必須遵守的養育熊貓後續程序。

上州 ，中國國家林業和草原局、中國野生動物保護協會派專家和工程師與舊金山動物園方會面，就大熊貓館的設計、建造方案進行了探討。 租賃協議要求動物園需為熊貓提供充足的食物供應，有養育熊貓的環境技術，以及具有相關專業知識的飼養人員。

布里德說：「達成大熊貓來到舊金山的協議只是第一步，還有很多工作要做。需要籌集資金並在動物園建造熊貓館，目前籌款工作正在迅速開展，相信會得到社區的大力慈善捐款和支持。」