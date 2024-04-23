我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北卡女子首購屋美夢變惡夢 刷爆三張卡背債5萬

美援烏以台法案通過參院測試投票 最終表決可望過關

布里德市長啟動籌款，養大熊貓不花納稅人的錢

記者李怡╱舊金山即時報導
布里德從中國訪問回來後到訪舊金山華埠，長者問她熊貓什麼時候來。（記者李怡╱攝影）
布里德從中國訪問回來後到訪舊金山華埠，長者問她熊貓什麼時候來。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德(London Breed) 23日在市議會上提出一項決議，為2025 年迎接兩隻中國大熊貓來到舊金山動物園，允許包括娛樂和公園部門、經濟和勞動力發展辦公室、舊金山國際機場在內的多個市政府部門，以及慈善家和私人捐款籌集資金，以支持大熊貓的養育費用。布里德強調，大熊貓的支出費用，將由慈善基金，而非納稅人資金資助。

布里德在四月訪問中國期間，與中國野生動物保護協會（ CWCA ）簽署租賃協議，雙方將推進合作，希望大熊貓於明年來到金山。這也是大熊貓在舊金山動物園棲息的第一份正式租賃協議。1984年和1985年，舊金山動物園曾臨時接待過來自中國的大熊貓，作為全球巡演的一部分。

大熊貓的租賃成本很高，通常動物園需要每年支付100萬美元的租借費。而這還只是養育成本的一小部分。

舊金山動物園由非營利組織舊金山動物學社團（San Francisco Zoological Society）營運。除去門票、零售和捐款作為收入外，該組織會收到市府每年400萬元撥款。為迎接這對大熊貓，動物園需要單獨建造新的設施和館舍。動物園執行長彼特森（Tanya Peterson）表示，建造費用預計高達2500萬元，並且可能會上漲。

據市長辦公室表示，熊貓館的建造成本尚未確定，仍在設計規畫中。 下一步，中國國家林業和草原局還將率團到訪舊金山，與舊金山市長辦公室、舊金山動物學社團會面。 將討論中國野生動物保護協會與動物園之間的具體協議，以及舊金山市必須遵守的養育熊貓後續程序。

上州，中國國家林業和草原局、中國野生動物保護協會派專家和工程師與舊金山動物園方會面，就大熊貓館的設計、建造方案進行了探討。 租賃協議要求動物園需為熊貓提供充足的食物供應，有養育熊貓的環境技術，以及具有相關專業知識的飼養人員。

布里德說：「達成大熊貓來到舊金山的協議只是第一步，還有很多工作要做。需要籌集資金並在動物園建造熊貓館，目前籌款工作正在迅速開展，相信會得到社區的大力慈善捐款和支持。」

布里德在上海野生動物園看到即將到來的Xixi。（市長辦供圖）
布里德在上海野生動物園看到即將到來的Xixi。（市長辦供圖）

舊金山 動物園 上州

上一則

舊金山空置寫字樓 一折甩賣

下一則

修車到底要不要找官方服務 華人經歷各不同

延伸閱讀

清除無家者營地 民眾不同調

清除無家者營地 民眾不同調
金山動物園驚爆意外 委員會要查

金山動物園驚爆意外 委員會要查
不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會

不只迎熊貓…布里德訪中歸來 為城市帶來更多商業機會
1對熊貓 明年首度進駐舊金山動物園

1對熊貓 明年首度進駐舊金山動物園
美中重啟熊貓外交 官宣：一對大熊貓明年來舊金山

美中重啟熊貓外交 官宣：一對大熊貓明年來舊金山

熱門新聞

陳立人和他的律師極有可能出於策略提出無罪抗辯。（本報檔案圖）

谷歌工程師殺妻案今日再度開庭 兇嫌頭髮禿一塊

2024-04-19 20:40
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
若作為一名租戶，住在矽谷中心桑尼維爾，生活品質可能比加州任何其他地方更好。圖為桑尼維爾的Google辦公大樓。 (本報檔案照)

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

2024-04-22 02:15
輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

2024-04-19 18:15
矽谷傳奇慈善家索布拉托以1元的價格出租兩畝地給聖荷西市使用。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷慈善家索布拉托1元租地 供聖荷西市建遊民臨時住所

2024-04-18 17:15

超人氣

更多 >
4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福

4生肖貴人撐腰 屬龍中年有望「雙重飛躍」 一類人性格溫和晚年幸福
超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值