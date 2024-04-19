汪金林撿漏新書 沙裡淘金 識別蒙塵藝術品

汪金林著作「撿漏」首發作者簽名售書會，免費古玩書畫鑒定、中國古書畫巡迴展20、21日將在舊金山加州中國畫院舉行。（受訪者提供）

「收藏自古風險存，打眼容易撿漏難」。知名書畫收藏家、鑑賞家、古書畫修復家汪金林總是記得，多年前，曾在日本 撿漏一幅畫，落款是趙孟頫。但並非其寫意風格。一般人會覺得是假畫，不願花錢，他研究發現，此畫有另一層價值，為清代金陵畫派的吳宏的作品。於是用人民幣4萬元買下，花費五年時間修復，轉手人民幣100多萬元。

人稱「汪兄」的汪金林著作「撿漏」首發作者簽名售書會，免費古玩書畫鑒定、中國古書畫巡迴展20、21日將在舊金山加州 中國畫院舉行，地址是1699 El Camino Real, Millbrae, CA 94030。故宮博物院院長鄭欣森在撿漏序言中說，藝術品撿漏很難，是沙裡淘金的過程，是知識與經驗的比拼。

汪金林說，撿漏，不僅是花較低的價格能買到珍貴寶物，又轉手賣出更高的價位。賺取豐厚的利潤並非撿漏唯一目的。撿漏是不經意而又時刻在意的過程，是將別人忽略的、不被重視的、被人遺漏的古物書畫，經過發現挖掘、研究考證及修復，讓收藏界認識它應有的藝術價值及文化內涵，感知其深厚歷史的內在本質。然後將書畫收藏、保護、傳承，不再被淹沒和流失。

汪金林說，很多人對書畫的認識，拘泥於真假之分。實際並非如此，關鍵在辨別藝術水準高低，讓藝術成就與價值掛鉤。即使是真品，也可能水準低，比如某個名家，出於應酬作畫，可能價值2萬人民幣。如果下大功夫創作，價值或許一個億。贗品也會有獨特的藝術價值。比如，民國時追捧石濤作品，而張大千作偽石濤的畫作頗多。即使是張大千臨摹的，藝術水準高。

他說，中國古代很多書畫並非全是原創。宋代各書院都需要作品，但正品只有一件，就產生臨摹需求。從宋徽宗宣和畫院起，臨摹較多。臨摹產業在明、清達到高峰。明朝後半葉於蘇州的商業工坊所製作的書畫作品，被稱為「蘇州片」。

從業多年，汪金林辨別蒙塵的藝術瑰寶的經歷，數不勝數。在日本東京的一次拍賣會上，他看到五代十國時南唐的宮廷畫家周文矩所作的「群仙論道圖」。「用筆無塵俗氣，布景無煙火氣」。人物造型高古，景色有五代遺風。他推斷為宋摹本。卷末有跋文，落款是任希夷。經詳細考證，才發現此人大有來頭，師從南宋理學家朱熹，累遷禮部尚書兼給事中。為司馬光的巨著資治通鑒的手稿寫過後記，如今能看到的由任希夷題跋的中國畫，僅三件，彌足珍貴。雖然起拍價為2萬人民幣，但他果斷以45萬拿下。