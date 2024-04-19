油門易卡住 特斯拉上路Cybertruck幾乎全被召回

近4000輛特斯拉Cybertruck因油門踏被踩下時可能會卡住被勒令召回。（歐新社）

特斯拉 Cybertruck開始交付還不足半年，就被勒令召回近4000部車，原因是油門踏板被踩下時可能會卡住。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）在召回文件中寫道：「一項未經批准的更改引入了潤滑劑，以幫助將煞車墊組件組裝到加速踏板上。殘留的潤滑劑會降低煞車墊與踏板的固定力。」

NHTSA稱，在德州 奧斯汀的特斯拉工廠，組裝Cybertruck的工人在將煞車墊組件組裝到油門踏板上時，不正確地使用潤滑劑，導致在油門踏板上的墊上大力施壓時，墊可能會移位，這可能會使踏板被困在踏板上方的內飾中。

NHTSA表示，此次召回影響2023年11月13日至2024年4月4日期間生產的所有2024年款 Cyber​​truck車輛，共計3878輛。這意味著目前在美國道路上行使的Cybertruck中的大部分甚至全部都要被召回。

Cybertruck油門卡住的問題最早出現在社群媒體 和線上討論群組貼文中。與特斯拉的許多召回事件不同，該問題無法透過簡單的無線軟體更新來修復。特斯拉車主必須回覆信件，並將Cybertruck帶到其服務中心進行免費維修。