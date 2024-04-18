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屋崙國際機場更名 金山提告 造成遊客混淆

記者劉先進╱舊金山即時報導
Azores Airlines使用了屋崙國際機場的新名稱。舊金山市府律師邱信福認為這已經造成舊金山經濟損失。（市府律師供圖）
Azores Airlines使用了屋崙國際機場的新名稱。舊金山市府律師邱信福認為這已經造成舊金山經濟損失。（市府律師供圖）

舊金山華裔市府律師邱信福（David Chiu）18日正式對屋崙提出聯邦商標侵權訴訟，指控後者批准的屋崙國際機場（OAK）更名為「舊金山灣區屋崙國際機場」（San Francisco Bay Oakland International Airport）計畫，侵犯金山國際機場（SFO）的商標權。訴訟指至少有一家航空公司已開始使用新名稱。極有可能導致乘客普遍混淆，造成本可避免的旅行事故。

屋崙國際機場發言人貝爾納多（Robert Bernardo）對本報表示，屋崙港提議的重新命名，並沒有侵犯舊金山國際機場的商標。「我們將積極捍衛在舊金山灣區的權利。我們為屋崙和東灣社區挺身而出。」

邱信福的聲明說，金山擁有舊金山國際機場商標的美國聯邦商標註冊權，該商標在商業領域的首次使用日期為1954 年。將屋崙國際機場更名為舊金山灣區屋崙國際機場，極有可能造成廣泛的混淆、事故和旅客的經濟損失，對兩個機場和整個灣區都不利。更名計畫似乎是有意讓不熟悉灣區地理的旅客分流，讓他們誤以為屋崙國際機場與舊金山國際機場有業務關係，但事實並非如此。對於不會說或不懂英語的國際旅客來說，重新命名尤其具有挑戰性。

在屋崙港於3月29日向公眾宣布擬議的新名稱之前，舊金山僅提前30分鐘獲知更名計畫。舊金山曾多次試圖與屋崙就替代名稱進行接觸，以避免訴訟，但都沒有得到回應。

邱信福說，舊金山曾希望屋崙能幡然醒悟，但屋崙拒絕就一個可接受的替代名稱進行合作。這讓他們別無選擇，只能提起訴訟來保護舊金山國際機場的商標。新名稱將給旅客帶來混亂，損害整個地區的旅遊業。目前至少有一家航空公司，即Azores Airlines使用新名稱，這表明舊金山機場已遭受經濟損失。希望看到整個灣區作為旅遊目的地蓬勃發展，並擴大為遊客提供的服務，但重新命名並不是一個合法或切實可行的方式。

截至18日發稿，在Azores Airlines官網搜索舊金山，可以看到舊金山國際機場和舊金山灣區屋崙國際機場兩個選項。

貝納爾多對本報表示，對屋崙國際機場重新命名，是一種名字的澄清，不會讓國際旅客混淆。「我們每年有很多國際旅客來到屋崙機場，他們沒有困惑，知道自己去哪裡，目的是舊金山灣區。那些來自灣區以外和美國以外的旅客，不知道屋崙也位於舊金山灣區，對於不少人來說，聽到Oakland，還以為是澳洲的同名城市。我們希望他們知道，飛往屋崙機場，是抵達灣區的一個高效而獨特的選擇。」

他舉例說，洛杉磯區域的好萊塢布班克機場（Hollywood Burbank Airport），位於布班克市。很多人不知道這個地名，但機場名字前冠以好萊塢，就讓旅客瞭解，可以從機場到達好萊塢地區。舊金山國際機場實際也不在金山，而在聖馬刁縣的密爾布瑞市。

「我們給屋崙機場改名，與舊金山無關。是希望將把更多的人帶到屋崙，帶來更多的就業機會，讓更多的人光顧餐館和酒店。」

屋崙港口委員會將在5月9日進行二讀投票，決定是否通過命名。通常提起訴訟後，法官極可能下達初步禁止令，禁止屋崙機場使用新名稱。貝納爾多說，律師直到18日早上才得知這一訴訟，也在考慮應對選擇。

舊金山華裔市府律師邱信福1對屋崙提出聯邦商標侵權訴訟，指控該市批准的屋崙國際機場...
舊金山華裔市府律師邱信福1對屋崙提出聯邦商標侵權訴訟，指控該市批准的屋崙國際機場更名為「舊金山灣區屋崙國際機場」計畫，侵犯金山國際機場（SFO）的商標權。（記者劉先進╱攝影）

屋崙 舊金山 灣區

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