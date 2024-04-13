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北加州客家文化體驗活動 60人同樂

記者葛歆睿 / 密爾比達即時報導
參與活動的小朋友體驗手作DIY客家花布紙傘。（記者葛歆睿 / 攝影）
參與活動的小朋友體驗手作DIY客家花布紙傘。（記者葛歆睿 / 攝影）

來自台灣的府城真樂軒客家八音樂舞團13日（周六）在金山灣區華僑文教服務中心，舉行了一場以「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗活動，反響熱烈，滿額60人報名。僑教中心副主任許彩鳳、僑務諮詢委員周信結、世界台灣客家聯合總會總會長鐘振乾出席活動。

許彩鳳致詞感謝北加州台灣客家會和府城真樂軒客家八音樂舞團舉辦此次活動，讓灣區僑胞能夠欣賞、傳承客家文化。

府城真樂軒客家八音樂舞團成立於台南，由前成功大學資源工程學系教授、美和科技大學珠寶系主任溫紹炳在退休後創立，以傳承客家八音與舞蹈為宗旨，也為在台南定居的客家人提供交流與連結的機會。

溫紹炳向本報表示，府城真樂軒客家八音樂舞團每年大約在台灣舉辦15場類似的活動，這次來到灣區女兒女婿這邊度假，試探性的也在灣區辦辦看，期望灣區的鄉親也可以接觸與分享台灣客家文化的優美面向，大人可以拾回往日的記憶，稍稍紓解思鄉情緒，小孩子則可以接觸到自己家鄉的客家文化。

溫紹炳說，這次活動是一個很好的嘗試，他相信灣區客家鄉親和小朋友在學習客家語言、歌謠、和舞蹈方面是有需求的。看到大家熱烈參與活動，都很有興致，證明了在海外推廣客家文化的意義。

據溫紹炳介紹，「八音」是客家傳統音樂的統稱，其由來說法不一：有說八音指「金、石、絲、竹、匏、土、革、木」八種樂器材料；有說是指演奏客家傳統音樂時所用到的八種樂器，雖然實際使用的樂器遠超八種；也有說與八音樂手們圍著桌而坐的表演形式有關。

溫紹炳也向觀眾介紹客家山歌、平板山歌、以及客家北管。樂團現場表演了板山歌「娘親渡子」、北管「掛金牌」。活動還包括親子互動內容，教小朋友學習客家童謠「天公落水」、「伯公伯婆」，以及手作DIY客家花布紙傘、客家藍衫書籤。在最後也不忘呼應主題，教客語中的謝謝你「恁仔細」、「承蒙你」和再見「正來寮」，來為活動收場。

府城真樂軒客家八音樂舞團舉行以「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗...
府城真樂軒客家八音樂舞團舉行以「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗活動。（周信結提供）

灣區 加州 退休

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