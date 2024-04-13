北加州客家文化體驗活動 60人同樂

參與活動的小朋友體驗手作DIY客家花布紙傘。（記者葛歆睿 / 攝影）

來自台灣的府城真樂軒客家八音樂舞團13日（周六）在金山灣區 華僑文教服務中心，舉行了一場以「來作客、來聽客、來講客」為題的客家文化介紹與體驗活動，反響熱烈，滿額60人報名。僑教中心副主任許彩鳳、僑務諮詢委員周信結、世界台灣客家聯合總會總會長鐘振乾出席活動。

許彩鳳致詞感謝北加州 台灣客家會和府城真樂軒客家八音樂舞團舉辦此次活動，讓灣區僑胞能夠欣賞、傳承客家文化。

府城真樂軒客家八音樂舞團成立於台南，由前成功大學資源工程學系教授、美和科技大學珠寶系主任溫紹炳在退休 後創立，以傳承客家八音與舞蹈為宗旨，也為在台南定居的客家人提供交流與連結的機會。

溫紹炳向本報表示，府城真樂軒客家八音樂舞團每年大約在台灣舉辦15場類似的活動，這次來到灣區女兒女婿這邊度假，試探性的也在灣區辦辦看，期望灣區的鄉親也可以接觸與分享台灣客家文化的優美面向，大人可以拾回往日的記憶，稍稍紓解思鄉情緒，小孩子則可以接觸到自己家鄉的客家文化。

溫紹炳說，這次活動是一個很好的嘗試，他相信灣區客家鄉親和小朋友在學習客家語言、歌謠、和舞蹈方面是有需求的。看到大家熱烈參與活動，都很有興致，證明了在海外推廣客家文化的意義。

據溫紹炳介紹，「八音」是客家傳統音樂的統稱，其由來說法不一：有說八音指「金、石、絲、竹、匏、土、革、木」八種樂器材料；有說是指演奏客家傳統音樂時所用到的八種樂器，雖然實際使用的樂器遠超八種；也有說與八音樂手們圍著桌而坐的表演形式有關。