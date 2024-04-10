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16選區國會議員選舉戲劇性轉折 下周一重新計票

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
要求重新計票的彭莊煒此前曾經擔任過李卡多的政策主任。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
要求重新計票的彭莊煒此前曾經擔任過李卡多的政策主任。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

16選區國會議員選舉在兩人平局、三人出線之後再次出現戲劇性轉折。在本周一(8日)和周二(9日)分別有兩位選民前往選務處提交重新計票申請，要求重新計算此前和史密提恩（Joe Simitian）平局，共同出線的現任加州眾議員羅達倫(Evan Low)的選票。選務處將在下週一重新啟動計票。

記者從聖他克拉拉縣選務處了解到，要求重新計票的選民分別是來自聖馬刁縣的斯泰尼克（Dan Stegnik）和來自聖他克拉拉縣的彭莊煒（Jonathan Padilla）。彭莊煒此前曾經擔任過李卡多的政策主任，而斯泰尼克曾經參選過聖馬刁縣的縣議員。

選務處在昨天下午公布消息後，羅達倫競選發言人在第一時間發表聲明，稱此舉為「川普政治權術手冊中直接撕下來的一頁，目的就是通過骯髒的伎倆來攻擊民主和顛覆選民的意志。李卡多根本就不住在這一區，他沒有自己去要求重新計票。他去找來自己從前的幕僚替自己做這件事。他在害怕什麼？」

聖他克拉拉縣選務處表示，目前選務處已經在著手準備下周一（15日）開始重新計票。同時透露，斯泰尼克提交申請要求的是重新手動計票，而彭莊煒要求的是重新機器計票。但根據加州法律，在有超過一份重新計票申請的情況下，將進行手動計票。

選務處粗略估計重新手動計票每天的支出將達到3萬2000元，大概需要10天完成。兩位申請人需要在下周一早上之前交付定金，才會啟動重新計票。至於兩位申請人如何分擔帳單，選務處表示，對於細節問題要研究之後於本周晚些時候公布，但表示不會追溯申請人的資金來源。

重新計票的消息一出，隨即引起地方和全國性媒體的關注。與羅達倫一樣同為加州進步派民主黨人的加州第17選區國會眾議員羅康納在X平台發聲表示：「一位候選人想推翻選民的意志是不民主的。在加州16選區其他所有候選人都已經接受選舉結果的情況下，李卡多的支持者不應該要求重新計票來推翻選舉結果。這是愚蠢的政治伎倆，所以我和羅達倫站在一起。」

羅達倫競選發言人佛利諾(Clay Volino）在10日下午發佈了第二項聲明稱：「毫無疑問李卡多導演了這次的重新計票，彭莊煒所謂代表我方競選團隊要求重計的聲明完全是謊言。很顯然李卡多不認為他可以在3人競賽中獲勝，因為他正在盡一切努力避免這種情況。與其自己申請重計，李卡多躲在一位前幕僚的身後，為了政治利益啟動一場極其昂貴和耗時的重新計票。這一行為本身引發的疑問就比它回答的更多。選民們已經受夠了這些虛偽的把戲。他們值得擁有一位正直的代表。」

截至發稿，本報未能獲得李卡多陣營回應。

加州 眾議員 民主黨

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