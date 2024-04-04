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舊金山慶祝金門公園 154 歲生日

記者李怡╱舊金山即時報導
布里德（右）切下生日蛋糕。（記者李怡╱攝影）
布里德（右）切下生日蛋糕。（記者李怡╱攝影）

1906 年地震後，金門公園改建為世界博覽會和可容納 2萬居民的戶外公園，目前金門公園正在與全國其他十九個城市公園評比最佳城市公園。

市府民選官員和當地居民4日慶祝金門公園154歲生日。市長布里德(London Breed)與休閒公園總經理金斯伯格（Phil Ginsburg ）一起鼓勵所有舊金山人在網路上為公園評比投票。可每人每天投票一次，直到 4 月8 日星期一上午 9 時投票結束。前 10 名獲獎公園將於4 月 17 日（星期三）公布。

布里德表示，金門公園吸引了舊金山人、灣區乃至世界各地人前來到訪。這不僅是一個公園，更是獨一無二的城市綠洲，提供自然、藝術、娛樂活動等場地。感謝休閒公園和城市工作人員的奉獻精神和不懈維護。

金門公園是舊金山文化結構的一部分。是一個供居民慶祝、放鬆、運動、觀鳥、看野牛、聽音樂會，甚至跳舞休閒的地方。每年約有 2500 萬人到訪金門公園。園區內有多個獨特的花園，包括舊金山植物園、日本茶園、威廉明娜女王花園、花卉園、玫瑰園和莎士比亞花園等。還有紀念林，包括國家愛滋病紀念林、英雄林、紅杉紀念林等。每到過節，園內還會舉辦多樣慶祝活動，如聖誕裝置藝術等。

公園內的文化機構包括笛洋博物館(de Young Museum) 和加州科學院。

公園進來的大事記包括建立永久性無車的甘迺迪長廊。自 1967 年以來，甘迺迪大道周日一直禁止車輛通行，但在新冠疫情期間，布里德倡導將甘迺迪大道剩餘 1.5 哩的區域全面禁止車輛通行。為騎自行車者、步行者、慢跑者、兒童和老年人提供公共空間。沿途，遊客可以欣賞藝術裝置、公共鋼琴等。

市府民選官員和當地居民慶祝金門公園154歲生日。（記者李怡╱攝影）
市府民選官員和當地居民慶祝金門公園154歲生日。（記者李怡╱攝影）

舊金山 投票 加州

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