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16選區計票結束 羅達倫史密提恩完全平局 雙雙出線

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
羅達倫隨後在X平台的推文一語雙關。（記者徐蓓蓓╱翻攝）
羅達倫隨後在X平台的推文一語雙關。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

在歷經一個月馬拉松式的漫長計票之後，加州眾議員羅達倫（Evan Low）和聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian）在加州16選區國會眾議員的選戰中，最終官方計票結果是3萬零249票對3萬零249票，罕見完全打平。州務卿辦公室在3日確認，依據加州選舉法，羅達倫和史密提恩，以及此前已經領先出線的聖荷西前市長李卡多（Sam Liccardo）三人都進入11月的決選。州務卿將在12日認證3月5日初選的所有結果。

雖然在初選計票的後期，羅達倫和史密提恩的票差一直來回拉鋸，而且越來越小。但直到3日，同時也是計票最後一天為止，兩人還未曾有過平局。

聖他克拉拉縣選務處在2日下午公布的非正式結果中，羅達倫還領先史密提恩1票。但在聖馬刁縣選務處3日計票之後，史密提恩又多了一票。兩人最終都獲得了全部18萬2125票中16.61%的選票。

羅達倫隨後在X平台發出一張自己西裝領帶與加州65選區眾議員吉布森（Mike Gipson)的合影。並且一語雙關地寫道—「這是特別『領帶/平局』日（It’s a special “Tie” day!)。」（英文中的「tie」有「領帶」與「平局」的含義。）推文下有網友評論「這是最有意思的結果了。」也有網友表示難以置信，「這再次證明了每一票都很重要。」

聖荷西州大政治學榮譽退休教授葛爾岑（Larry Gerston)表示，這一結果是「史無前例」的。他認為，雖然目前看來三人將在11月決選中再論勝負，但不能排除史密提恩或是羅達倫要求重新計票的可能。

葛爾岑說：「這取決於史密提恩和羅達倫認為，他們會在一場三人競賽還是兩人競賽中表現更好。」他說，他們必須考慮自己的優勢和弱勢，以及能從李卡多那裡贏得多少選民。李卡多在初選中獲得共3萬8489張選票，佔總票數的21.13%。葛爾岑認為，羅達倫和史密提恩要在大選中戰勝李卡多是很難的。

根據加州選舉法，參選人或任意一位加州選民都可以在4月12日之後的5天內要求重新計票。但代價是結果並不確定，而且花費很大。

根據選務處的估計，在佔據了16選區大部的聖他克拉拉縣重新手動計票大約要花費10天時間；並且需要每天支付3萬2000元的工資，總計32萬元。如果重新掃描選票，誤差應該較小，大約要花費5天時間；並每天支付1萬6840元工資，總計8萬4200元。而佔16選區大約18%票倉的聖馬刁縣重新計票的花費還要另算。

羅達倫（左）與史密提恩(右上)罕見得票完全相等。他們將於李卡多(右下)一起進入1...
羅達倫（左）與史密提恩(右上)罕見得票完全相等。他們將於李卡多(右下)一起進入11月決選。(本報檔案照)

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