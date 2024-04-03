市議長佩斯金加入舊金山市長競選 周六華埠官宣

現年59歲的佩斯金是舊金山最具影響力、執政經驗最豐富的官員之一，他的參選將給予進步派選民一個更加清晰的選擇。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 標准報（The San Francisco Standard）3日報島，舊金山現任市議長佩斯金（Aaron Peskin）預計將於本周六在華埠 正式宣布參選市長。

據報道，佩斯金的首次競選活動將於6日上午11時在華埠花園角廣場（Postmouth Square）舉辦，部分社區領袖受到其辦公室的邀請參加。

根據市公園局的記錄顯示，白蘭民主黨 協會（Rose Pak Democratic Club）預約了花園角廣場上午9時至下午2時的活動，並支付了360元的許可費，目的顯示為「華裔社區遊行」。申請者顯示為該協會的會員，同時也是佩斯金辦公室僱員甄錦浩(Calvin Yan)。截止發稿，甄錦浩並未回應本報的提問，白蘭民主黨協會主席Jeremy Lee也未能做出回應。

現年59歲的佩斯金是舊金山最具影響力、執政經驗最豐富的官員之一。他在2001年首次當選第三區市議員，並成功連任至2009年。2015年，他再次當選該區市議員，並在2023年第三次出任市議長，其選區包含華埠、北灘區、金融區等。

目前四位公開競選的候選人中，市長布里德（London Breed）、前市長麥法恩（Mark Farreell）及李維家族繼承人丹尼爾·羅偉（Daniel Lurie ）的政治立場均偏向溫和派，市議員安世輝（Ahsha Safaí）將自己定義為進步派陣營。佩斯金的參選將給予進步派選民一個更加清晰的選擇。

佩斯金曾提議將中央地鐵延長線在華埠的站點以已故僑領白蘭的名字命名，同時也是華埠散房（SRO）的長期支持者，但也因阻止新的住房項目而惹怒YIMBY等住房倡議團體。

在本報此前的採訪中，他回憶起這20多年來與金山華埠的經歷時表示，華埠給予他的支持和慷慨是尤其特殊的。「華埠總是能夠放下爭議，為共同的目標而努力。如果其他社區能夠效仿華埠內部的合作模式，它們會變得更加健康。」

競選對手和批評團體也在第一時間回應了佩斯金宣布競選的消息。布里德競選團隊發言人阿雷拉諾（Joe Arellano）將佩斯金比作電影人物「終結者」（Terminator），稱其執政方式就是恐嚇、阻撓和功能障礙。「他限制住房建設的數量，將年輕的購房者拒之門外，使舊金山成為一個貧富懸殊的城市，他負有很大責任。他偽裝自己為一個進步人士，卻擁有數十萬元的亞馬遜、CVS和美國銀行的股票，並擁有數百萬元的房產。」

麥法恩發表聲明稱，他將竭盡所能成為市長。「佩斯金阻礙了舊金山重回正軌而取得的進步，這位市議長在解決公共安全、住房和當地經濟問題上毫無幫助。」

截至發稿，本報未獲佩斯金回應。