艾克勒本尊豪宅全美最貴郵編地址發售

艾克勒本尊豪宅座落於阿賽頓一處靜謐的社區。（記者徐蓓蓓╱攝影）

著名房地產開發商艾克勒（Joseph Eichler)本人的豪宅，日前在有「全美最貴郵編地址」之稱的阿賽頓（Atherton)原址發售。這座五間臥室、五間半衛生間的住宅，由傳奇建築設計公司Anshen & Allen在1951年設計。它的建成標誌著「艾克勒住宅」所代表的「加州 現代主義（California Modern)」建築風格的成形。

時止今日，在北加州的九個社區和南加 州的三個社區，分布著超過1萬1000座「艾克勒住宅。」它們成為戰後美國中產階級的代表性住宅，也是很多建築收藏家的心頭好。

本次發售的阿賽頓的艾克勒豪宅，被稱為「艾克勒中的艾克勒。」這座住宅中體現出的自然材質的建築材料、遍布建築外牆的落地窗、與建築一體化設計的組合櫥櫃、室內和室外空間的融合，以及立柱與房梁外露的設計，都成為了之後「艾克勒住宅」的標誌性特徵。

整座建築中充滿了體現時代特徵的三角形、平行四邊形、梯形等幾何圖形設計。除廚房部分由灣區 著名設計師在90年代按原有風格升級改裝外，所有建築結構、傢俱、內裝、地面甚至洗手間的瓷磚都是建成時的原物，且保存狀況良好。加州特產紅木所構建的垂直木板外牆，現在已經是不可再得的建築材質。

整個建築前面外牆都由落地玻璃構成，每間房間都有落地窗設計，還多處以天窗引入自然光線，體現出「艾克勒」住宅將室內和室外空間融合的理念。

艾克勒本人在此居住14年後，這座住宅被費德（Feder)家族購得，並在此居住了60年之久，直到屋主費德在兩年前去世。

費德的兒子肖恩對記者表示，自己和另外兩個兄弟在此度過了難忘的童年時光。他最喜歡在起居室打盹醒來時，看到自己的兄弟在前院中的泳池裡嬉戲，也懷念兄弟三人在後院玩美式橄欖球的時光。

肖恩還透露，自己的父母是在1965年直接從艾克勒本人手中購得這處房產的。他們對於藝術和音樂有這很高的鑒賞力。肖恩記得起居室裡有一幅畢加索畫的「戴帽子的女士」畫像。父母開派對時，還會打開隱藏在內牆裡的音響播放甲殼蟲樂隊的名曲。