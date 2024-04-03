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道指連跌3日 史指本周首度收漲

「投資回報率50% 他損失60萬」金山華人遇騙局

記者劉先進╱舊金山即時報導
退休警員、舊金山亞裔警員基金會創始人，現在警局擔任外展科專員的胡修山（Eddie Wu）說，近期有華人被陌生人加微信交談，對方以投資為名，騙走他60多萬現金。（記者劉先進╱攝影）
退休警員、舊金山亞裔警員基金會創始人，現在警局擔任外展科專員的胡修山（Eddie Wu）說，近期有華人被陌生人加微信交談，對方以投資為名，騙走他60多萬現金。（記者劉先進╱攝影）

退休警員、舊金山亞裔警員基金會創始人，現在警局擔任外展科專員的胡修山（Eddie Wu）說，除了小心金光黨祈福騙局，還希望提醒民眾，留意投資騙局。近期有華人被陌生人加微信交談，對方以投資為名，騙走他60多萬現金，「最重要是別貪心。」

胡修山曾參與騙局調查。十年前金光黨騙局頂峰時，一個月就有10幾起案件。「警察處理得頭都大。」很多嫌犯從中國大陸過來，會說粵語、台山話、福建話或國語。他們開車四處流竄作案，主要目標是紐約、屋崙、西雅圖等華人聚集的地方，見到下手目標就團夥合作。 此前因有人被抓，再加上四年前的疫情，類似騙局有五年沒見到。如今疫情後人員流動正常，騙局捲土重來。

他還提醒，除了金光黨騙局，也要留意身邊的投資騙局。比如，最近有華人被騙走60多萬。有陌生人加華人微信，一番交談後，陌生人聲稱是投資理財專家，有非常好的投資機會，可以賺大錢。第一次，受害者將信將疑，給了5000元對方，收到50%的回報率，拿回7500元。第二次投資一萬，拿回1萬5000元。

第三次加碼到60萬現金，投資理財專家就消失得無影無蹤。該案件頗為奇特的是，嫌犯在灣區有同黨，有人上門收錢，送投資賺取的利潤。拿走60萬時，給了一張欠條。但警方追查頗有難度，微信上的騙子，難以截獲。也沒有太多證據找到上門收錢的詐騙者。

胡修山表示，希望提醒華人注意，凡事別貪心，不要相信陌生人提供的絕妙投資機會。「總之不要相信天上掉餡餅的好事，小心為上沒有錯。」

投資 華人 微信

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