「遙遠的國度」西海岸首演：探詢華裔天使島歷史

「遙遠的國度（The Far Country)」西海岸首演。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

由曾入圍普利策獎的著名劇作家Lloyd Suh創作的「遙遠的國度（The Far Country)」，近日在柏克萊皮特劇院（Peet’s Theatre)進行了西海岸首場演出。

劇作講述了「排華法案（Chinese Exclusion Act)」時期，華人 先民Moon Gyet抵達舊金山 灣區天使島移民 站之後的經歷。當時一位早於他幾年遠渡重洋的同胞，給了他一個新的名字和一個編造的身份。但是通往舊金山的道路以及讓子孫後代過上好日子的夢想，需要他付出非常高昂的代價。

這部跨越兩個國度和三代人的故事，追溯了早期華人移民的歷史、身份和記憶，扣人心弦。「紐約時報」評論本劇「非常藝術，是一次情意綿綿又略帶憂傷的歷史重述。」

「舊金山紀事報」的評論是「劇本讚爆了。精彩。」

編劇Lloyd Suh表示，他在舊金山神奇劇院（Magic Theatre)工作的時候，打開後台的門就可以看見對面的天使島。他當時就覺得要去到哪裡，去感受那裡的亡魂，去想應該怎樣對待這段令人羞愧的歷史。他感到自己與那段歷史失去了聯繫，「有些事情是我們所不知道或是不想我們知道的。」

導演Jennifer Chang表示：「遙遠的國度」講述的是華人社區堅韌不屈的精神。他們生存下去的意志，以及在灰燼中尋找在這個國度裡成功的機會經歷。「有很多人不知道華人作為一個種族曾經怎樣被針對。可以在哪裡居住，可以和誰通婚，可以留什麼樣的髮型，都要被規定。」當時華人被認為是搶了美國人的工作。「而現在又有人開始這麼說。」

「遙遠的國度」在柏克萊的演出一直持續到本月14日。3日的演出結束後會，將在Michael’s Second Act Bar舉行與「天使島移民站基金會」的討論會。所有日場演出結束之後，也都有知識淵博的義工組織觀眾現場討論。