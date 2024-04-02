舊金山加速交通測速攝影安裝 實現交通死亡零願景

舊金山市區內多路段限速20英里每小時。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市議會2日一致投票通過了市長布里德 (London N. Breed) 起草的立法，以簡化舊金山新型自動測速相機的部署，減少交通傷害和死亡。 這項立法將使測速相機安裝過程縮短了一年，並確保相機能在 2025 年投入使用。

2023 年，加州 立法機構通過了第 645 號法案，允許舊金山以及其他五個城市實施為期五年的超速安全攝像機試點。 布里德表示，創造更安全的街道首先要解決速度問題，這也是交通事故造成傷亡的最大原因。 現在要盡快將這些攝影機安裝在街道上，這是拯救生命的關鍵工具。

市府律師邱信福（David Chiu ）表示，在全國 200 多個城市，自動測速執法已被證明可以減慢駕駛者的速度並挽救生命。 2017 年，他在州議會提出了第一個自動超速執法法案。 他從未想過要花七年的時間才能完成，但很高興終於看到它在舊金山成為現實。 他感謝所有為這項拯救生命的技術而奮鬥的倡導者和政策制定者。

第八區市議員孟達文(Rafael Mandelman)表示， 舊金山交通管理局大力支持這項試點項目，並在 L 號提案中提供了 15 萬元資金，用於超速攝像機的推廣。 這些攝像機將有助於減緩最危險路段的速度，以實現零願景目標。

安全測速攝影機將幫助在8 個學校、12 個公園、11 個社會服務場所（包括老年人和殘疾人場所）以及 12 個鄰裡商業區周圍，強制降低車速。

為了督促交通部門加速改交通基礎設施的改進，市議員要求市府律師起草法案，授權緊急宣言，將完成舊金山市交通意外死亡「零願景」（Vision Zero）放在優先位置，盡快改善高風險地區，以及事故頻發地帶的設施，顯示舊金山市交通面臨改進的迫切性。

儘管舊金山通過名為 「零願景」的倡議，在全市範圍內推動了為期十年的減少交通事故死亡人數的工作，但舊金山的街道總體上並沒有變得更加安全。 全市的數據顯示，街道交彙的十字路口是交通事故的熱點地區。

近來舊金山在安全街道方面已經取得的進展，如更好的交通信號配時、2019年實施的快速 建設修復措施，以及在疫情 期間實施的慢行街道汽車必須減速行駛，並與行人和騎自行車的人共用道路。