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復活節悲歌 買兔子給小孩常被棄養

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
如果孩子真心喜歡兔子的話，與其花錢購買，不如考慮寄養或領養。 （Yuliia Patrikhalkina/Pexels)
如果孩子真心喜歡兔子的話，與其花錢購買，不如考慮寄養或領養。 （Yuliia Patrikhalkina/Pexels)

復活節假日期間，灣區動物救援部門提醒家長不要給小孩買真的兔子。因為很多家庭新鮮勁頭過去，就會意識到自己根本沒辦法照料這些兔子，然後就送到動物救援中心了事。

一位叫范迪威（Ben Vandivier)的家長表，示復活節期間小朋友會看到很多兔子，也會一直討論兔子的話題。他之前帶九歲的女兒和五歲的兒子去走親戚。恰好親戚有一隻寵物兔子，兩個孩子很是喜歡這毛茸茸的小可愛。所以他帶著孩子來到動物救助部門，考慮收養一隻兔子。

「拯救兔子（SaveBunny)」組織的創始人伯爾曼（Marcy Bergman)表示，她知道很多家長都喜歡在復活節給孩子買兔子，但是「千萬不要（兔子毛茸茸的外表欺騙了，養兔子可不是一件容易的事。」

動物權利組織PETA的統計數據顯示，大約80%為復活節購買的兔子不是，死了就是在第一年之內就被遺棄了。

伯爾曼說，這些兔子並非野生品種。如果把它們放生，那就是給野生動物提供一頓美味。這也是為什麼一般復活節之後的兩周，動物救援中心總是兔滿為患。這一現象在灣區已經非常嚴重，而且可能越來越糟。

為了應對這一情況，「拯救兔子」目前在推動一個「寄養變收養」計畫，就是在正式領養兔子之前，提供一段時間的試養期。如果覺得自己無法承受，試養期過後就可以歸還救援中心。

范迪威的孩子最後看中一隻可愛的迷你垂耳兔，但是他們還不能馬上把兔子帶回家。所有申請人都必須第二次造訪中心，來確定他們是否是合適的寄養家庭。

所以如果孩子真心喜歡兔子的話，與其花錢購買，不如考慮寄養或領養，既可以幫忙救助小動物也能省去一筆花費，還可以培養小孩的責任心。

復活節 灣區

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