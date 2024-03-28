北加州台灣同鄉聯合會灣區卡拉OK歌唱大賽 熱鬧滾滾

本次卡拉OK大賽仍採紅白對抗賽，由八個台灣同鄉會所有鄉親自由報名參加。（主辦單位提供）

北加州 台灣同鄉聯合會在3月23日在北加 州台灣同鄉聯合會會館舉辦灣區 卡拉OK歌唱大賽，今年共16位歌手參賽、12位歌手表演、獨唱、合唱，活動熱鬧有趣，是每年盛事。

北加州台灣同鄉聯合會自2020年以來，每年在 San Leandro灣區台灣基督教會內之主教堂舉辦灣區卡拉OK歌唱大賽，本次卡拉OK大賽仍採紅白對抗賽，由八個台灣同鄉會所有鄉親自由報名參加。現場再抽籤分成紅白兩組比賽，由四位歌唱高手當裁判。

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北加州台灣同鄉聯合會秉持認真熱誠服務鄉親的態度，希望能在每年歡樂氣氛中，提供鄉親東、西方傳統的歡樂活動，有另一類「互相交誼」的機會。今年的活動在下午1時正式開始，首先由會長張正邦致詞，便揭開卡拉OK大賽。中場由金山灣區僑教中心僑務秘書許彩鳳致詞。今年共16位歌手參賽，12位歌手表演、獨唱、合唱、情歌對唱，節目精彩滿檔、欣賞別人唱歌、有極高的可看性與趣味性。