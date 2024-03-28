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北加州台灣同鄉聯合會灣區卡拉OK歌唱大賽 熱鬧滾滾

記者江碩涵／灣區即時報導
本次卡拉OK大賽仍採紅白對抗賽，由八個台灣同鄉會所有鄉親自由報名參加。（主辦單位提供）
本次卡拉OK大賽仍採紅白對抗賽，由八個台灣同鄉會所有鄉親自由報名參加。（主辦單位提供）

加州台灣同鄉聯合會在3月23日在北加州台灣同鄉聯合會會館舉辦灣區卡拉OK歌唱大賽，今年共16位歌手參賽、12位歌手表演、獨唱、合唱，活動熱鬧有趣，是每年盛事。

北加州台灣同鄉聯合會自2020年以來，每年在 San Leandro灣區台灣基督教會內之主教堂舉辦灣區卡拉OK歌唱大賽，本次卡拉OK大賽仍採紅白對抗賽，由八個台灣同鄉會所有鄉親自由報名參加。現場再抽籤分成紅白兩組比賽，由四位歌唱高手當裁判。

北加州台灣同鄉聯合會秉持認真熱誠服務鄉親的態度，希望能在每年歡樂氣氛中，提供鄉親東、西方傳統的歡樂活動，有另一類「互相交誼」的機會。今年的活動在下午1時正式開始，首先由會長張正邦致詞，便揭開卡拉OK大賽。中場由金山灣區僑教中心僑務秘書許彩鳳致詞。今年共16位歌手參賽，12位歌手表演、獨唱、合唱、情歌對唱，節目精彩滿檔、欣賞別人唱歌、有極高的可看性與趣味性。

比賽當日下午4時完畢，經電腦最後算出紅隊以些微差數險勝白隊，紅隊所有參賽選手及四位歌唱裁判各得一盆蘭花當作獎品，個人成績最佳男歌手曾文榮，最佳女歌手則為狄佩華及李豔蘭，各得一份精美禮物，最佳合唱歌手周威均與江郁蕙各得25元禮券一張，所有參與的鄉親，有機會在優良的主教堂及使用音響超好的卡拉OK系統會場，欣賞這高水準的歌唱表演，非常享受。活動圓滿結束。

北加州台灣同鄉聯合會在3月23日在北加州台灣同鄉聯合會會館舉辦灣區卡拉OK歌唱大...
北加州台灣同鄉聯合會在3月23日在北加州台灣同鄉聯合會會館舉辦灣區卡拉OK歌唱大賽。（主辦單位提供）
比賽當日下午4時完畢，經電腦最後算出紅隊以些微差數險勝白隊。（主辦單位提供）
比賽當日下午4時完畢，經電腦最後算出紅隊以些微差數險勝白隊。（主辦單位提供）
北加州台灣同鄉聯合會自2020年以來，每年在 San Leandro灣區台灣基督...
北加州台灣同鄉聯合會自2020年以來，每年在 San Leandro灣區台灣基督教會內之主教堂舉辦灣區卡拉OK歌唱大賽。（主辦單位提供）
今年共16位歌手參賽、12位歌手表演、獨唱、合唱，活動熱鬧有趣，是每年盛事。（主...
今年共16位歌手參賽、12位歌手表演、獨唱、合唱，活動熱鬧有趣，是每年盛事。（主辦單位提供）

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