Google灣景園區無限網路信號太差 員工被迫外出辦公

Google灣景園區大樓有龍鱗式屋頂設計。（記者徐蓓蓓╱攝影）

據路透社報導，Google 公司在完全由自己設計建造的灣景園區內設計了無數創新科技，還把目前最火爆的生成式AI 項目組也搬到這一園區。但是最近卻有員工說，所有這些創新科技都沒能提供一個好的無線網路。

據六位知情人士透露，位於Google山景城總部的「灣景」（Bay View）大樓數月來都被無線網路無法運作、時斷時續的問題困擾。大樓裡放滿躺椅的合作工作空間也不適合開會，因為員工需要把辦公桌上的網線插到筆電裡才能聯網。有些人用手機熱點接入網路來湊合。還有報導稱，有些員工被建議去到旁邊的咖啡 館工作或是走到外面去找更好的訊號。

Google公司之前曾經用一本229頁長的豪華手冊，來宣傳新園區的高科技設計，稱其為「Google式的內裝」、「一個提供給所有人成功所需要的工具的環境。」

Google的一位發言人已經承認，「我們在灣景園區有無限網路連接問題。」她表示，公司「已經採取數項措施來應對，」希望在幾周之內可以解決問題。

一位在灣景園區辦公的AI工程師表示，廣告組的同事也在這棟大樓辦公。糟糕的無限網路對於Google推行一周三天回到辦公室辦公毫無幫助，因為家裡的無線訊號會更好。

Google公司目前尚未公開造成無線網路問題的原因，但有工作人員稱，面積達到60萬平方呎的灣景大樓樓頂的「龍鱗片式」太陽能屋頂可能干擾了網路訊號。