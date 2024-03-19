Google灣景園區無限網路信號太差 員工被迫外出辦公
據路透社報導，Google公司在完全由自己設計建造的灣景園區內設計了無數創新科技，還把目前最火爆的生成式AI項目組也搬到這一園區。但是最近卻有員工說，所有這些創新科技都沒能提供一個好的無線網路。
據六位知情人士透露，位於Google山景城總部的「灣景」（Bay View）大樓數月來都被無線網路無法運作、時斷時續的問題困擾。大樓裡放滿躺椅的合作工作空間也不適合開會，因為員工需要把辦公桌上的網線插到筆電裡才能聯網。有些人用手機熱點接入網路來湊合。還有報導稱，有些員工被建議去到旁邊的咖啡館工作或是走到外面去找更好的訊號。
Google公司之前曾經用一本229頁長的豪華手冊，來宣傳新園區的高科技設計，稱其為「Google式的內裝」、「一個提供給所有人成功所需要的工具的環境。」
Google的一位發言人已經承認，「我們在灣景園區有無限網路連接問題。」她表示，公司「已經採取數項措施來應對，」希望在幾周之內可以解決問題。
一位在灣景園區辦公的AI工程師表示，廣告組的同事也在這棟大樓辦公。糟糕的無限網路對於Google推行一周三天回到辦公室辦公毫無幫助，因為家裡的無線訊號會更好。
Google公司目前尚未公開造成無線網路問題的原因，但有工作人員稱，面積達到60萬平方呎的灣景大樓樓頂的「龍鱗片式」太陽能屋頂可能干擾了網路訊號。
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