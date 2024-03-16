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海外台商精品選拔活動 3月31日前截止報名

記者葛歆睿 / 密爾比達即時報導
金山灣區僑教中心與舊金山灣區臺灣商會3月16日共同舉辦「2024年海外臺商精品選拔活動說明會」，共有舊金山灣區臺商商會青商會等商會代表及矽谷地區創業青年計70人出席。（記者葛歆睿 / 攝影）
金山灣區僑教中心與舊金山灣區臺灣商會3月16日共同舉辦「2024年海外臺商精品選拔活動說明會」，共有舊金山灣區臺商商會青商會等商會代表及矽谷地區創業青年計70人出席。（記者葛歆睿 / 攝影）

為協助推廣海外臺商優良產品及塑造品牌優質形象，金山灣區僑教中心與舊金山灣區臺灣商會3月16日共同舉辦「2024年海外臺商精品選拔活動說明會」，共有舊金山灣區臺商商會青商會等商會代表及矽谷地區創業青年計70人出席。現場來賓提出多項問題及經驗交流，並有青年創業家與大家分享從創業、設計、生產到擁有自我品牌，感受到僑委會非常重視僑商及協助僑商提升產品的附加價值，現場氣氛熱絡。

中心主任莊雅淑致詞感謝舊金山灣區臺灣商會號召僑商參與說明會，讓北加州僑商優質品牌產品廣為人知，介紹選拔活動程序並透過影片介紹報名系統相關程序，協助參賽者準備資料。希望藉此帶動海外台商品牌發展，行銷臺灣，連結臺灣優勢，鼓勵自有品牌商品之僑商踴躍報名參加。

會長張嘉周感謝僑教中心的長期支持及鼓勵，希望能共同努力將僑商自有品牌產品廣為人知。

財團法人商業發展研究院林婉婷組與張郁琳研究員，也透過線上解說選拔須知及注意事項。

「海外臺商精品獎」是僑委會委託財團法人商業發展研究院辦理，主要協輔海外臺商事業發展、鏈結臺灣優勢及品牌推廣，期以此帶動海外臺商產業品牌發展。

2022年獲獎單位「同心同理」公司創辦人梁書榕在說明會上做經驗分享。她表示，雖然他們公司的產品在國際上一共獲得過六項大獎，但其他五個都不像「海外臺商精品獎」一樣，除了得獎還會提供持續和深度的支援。

莊雅淑指出，這個獎項結合了臺灣所有的政府以及海外商會從融資研發到行銷推廣的資源，為獲獎者創造機會、增加能見度，鼓勵企業參與。她也藉此機會介紹大家知道僑委會僑臺商服務工作、並鼓勵僑臺商加入i僑卡特約商店及線上申辦i僑卡。

選拔活動3月31日截止報名，訪問海外臺商企業至活動專網www.TaiwanPrime.org，及僑委為官網海外台商精品專區TP.Taiwan-World.Net瀏覽相關資訊。

選拔須知及注意事項說明影片：https://www.youtube.com/watch?v=UHKsbsJpRWE

選拔報名系統操作說明影片：https://www.youtube.com/watch?v=LQrA9WrI8O4

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