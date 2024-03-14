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心理健康講座系列 憂鬱症和社交焦慮症：診斷與治療

記者江碩涵／聖荷西即時報導

心理和精神疾病就像我們身體的疾病一樣，都需要診斷，也可以治療。華人健康促進計畫心理健康講座系列三月推出「憂鬱症和社交焦慮症：診斷與治療」視訊講座，特邀兩位精神科醫生(psychiatrist)黃若英、石璇主講，時間是3月22日上午十時30分。

精神科醫生具有醫生(MD)執照，可以開立藥單，是在心理疾病藥物治療中的專家，可幫助民眾更清楚認識心理疾病的治療。

黃若英（Alison Hwong, M.D., PhD）是哈佛大學醫學院醫學博士和健康政策學博士，現任史丹福大學和退伍軍人醫院(VA Palo Alto)的精神科助理教授。她在舊金山加大教學醫院(UCSF) 完成成人精神病學住院醫師和全國臨床學者項目，並進行博士後研究。她的研究專注於患有精神疾病人群面臨的健康不平等。

石璇（Catherine Shir, M.D.）是史丹福大學住院醫師，現任精神科醫生和專業治療師，透過她的私人診所為亞裔和移民社區提供服務。目前她領導史丹福博士後女性科學家的支持小組，並為醫學實習生提供心理治療和精神病學護理。

這場講座講座以英文和普通話進行，由黃若英主講憂鬱症，石璇主講社交焦慮症，講座內容涵蓋憂鬱和社交焦慮的徵兆和症狀、包括藥物等不同的治療選擇、了解。講座完全免費，網路報名：elcaminohealth.org/chi-events。

「華人健康促進計畫」（Chinese Health Initiative）是南灣第一個，也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊。近年推出一系列心理健康講座，提供各種如何維持心理健康的中文資源： www.elcaminohealth.org/chi-emotional-wellbeing

心理健康系列講座之前的主題包括 情緒管理，自我保重，人際界限，跨越代溝，如何提升與家人的溝通技巧，打造和經營人際關係，如何管理憤怒情緒，認識飲食障礙，影片可在Youtube觀看，網址：www.elcaminohealth.org/chivideos。

心理健康 華人 史丹福大學

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