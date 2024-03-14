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北加州慈濟腎友會 邀中醫師講腎臟保養

記者江碩涵／聖荷西即時報導
北加州慈濟腎友會舉行網路腎友會講座，邀灣區中醫博士林大棟主講「以中醫角度看腎臟的保養」。（主辦單位提供）
北加州慈濟腎友會舉行網路腎友會講座，邀灣區中醫博士林大棟主講「以中醫角度看腎臟的保養」。（主辦單位提供）

加州慈濟腎友會3月17日下午2至4時舉行今年首場「網路腎友會講座」，邀灣區中醫博士林大棟主講「以中醫角度看腎臟的保養」，講座提供新的醫療資訊，腎友們也可提出問題與生活分享。

北加州慈濟腎友會表示，全美慢性腎臟病人快速增加，因慢性腎臟病症狀不明顯，許多人直到要洗腎了，才驚覺腎臟出狀況。一般人年過40歲，腎臟功能逐年退化1%，部分不到40歲的青壯年也因急性病症影響腎臟功能。

洗腎的社會成本對政府的負擔日漸沈重，因此衛生部門近年來鼓勵醫療機構重視民眾衛生教育，希望民眾對慢性腎臟病有更進一步的了解，可以知道如何保養自己的腎臟、預防腎臟疾病。

北加州慈濟腎友會成立於2005年，19年來服務數千位腎友數千，每兩個月聚會一次，時常邀請醫生、護士、營養師、社工人員講解腎友們關心的醫療資訊、日常護理、飲食營養等各知識。2022年開始，腎友會把過去的一些講座影片在YouTube頻道，有興趣的朋友可在Youtube上查詢「慈濟腎友會」。

北加州慈濟腎友會是服務說中文的慢性腎臟疾病患者、洗腎及換腎的腎友，雖然許多人英文流利，但若有說自己母語的醫療團隊和腎友們的陪伴交流，更踏實歡喜。慈濟服務社區不分國籍及宗教，希望提供被需要的服務給華裔民眾，慈濟也歡迎有興趣加入志工的醫護人員、營養師、社工人員或一般民眾，參與服務行列，更多訊息可電洽408-457-6969 。

時間：3月17日下午2時至4時

方式：請至Zoom，輸入ID：88200316163；密碼2024

或撥打電話669-900-6833

加州 北加 灣區

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