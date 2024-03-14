高雄碼頭搬運工之子王裕敏 華爾街創業翻轉命運

王裕敏平日喜歡在灣區旁健走，並從運動中獲得投資靈感的啟發。（受訪者提供）

舊金山專業投行家王裕敏，出生於高雄港搬運工家庭，一路輾轉移民 到阿根廷再到美國，進入麻省理工就讀，在對數字的敏銳度中找到投行興趣，任職多間知名投資 銀行高管，擔任過亞洲投行總經理、方舟投行董事。在艱困環境與變動潮流中，他領會到每當世界動盪都是改變命運的一刻，退休後在朋友鼓勵下，出版如傳記的投資書籍「世界愈亂，你愈賺」。他說，這不只是一本教讀者理財的書，而是希望讀者面對命運變動的一刻，洞察商機做出選擇，在選擇中從亂世衝破階級與財富的鴻溝。

王裕敏一家原住在高雄碼頭，為改變家庭命運，全家破釜沉舟移民到阿根廷做起中式快餐店，經過五年艱困移民打拼，王裕敏卻看出阿根廷國內的紛亂與蕭條，全家第二次移民到美國波士頓，並在波士頓再開一間中式快餐店，最後培養出王裕敏及手足共三位麻省理工高材生，實現階級與命運的翻轉。

王裕閔讀麻省理工時，一開始選理工科，但對經濟投資有興趣的他，最後找到自己喜歡的華爾街工作，沒想到不久就遇上1997年亞洲金融危機爆發，連同美國受到波及。同年他正準備結婚之際，就遇上失業危機。

度完蜜月可能就沒有工作，王裕敏與一位上司在酒吧邊嘆氣邊喝酒，分析著資產投資為何這麼動盪，在討論中，他與上司想到一種新型金融商品，而後兩人一起創業，創業首年就找到願意投資的銀行，財富累積與職位扶搖直上。2007年他被派去亞洲投行擔任總經理，在世界動盪的一刻，王裕敏逆向創業爬上人生另一個高峰。

談到出書，王裕敏在投行有非常多專業能寫，但他不想只出版一本有圖表與照表操課的理財書。他說，「投資的定義，並不是拿一筆錢來買個股票。那只是給圈子外看熱鬧的投資」，與其教導讀者有如食譜煮菜般的理財建議，不如教導讀者的心，以心態去面對人生中的大小課題，以自己在每次艱困與動盪中做出的選擇心法，將過去三、四十年來所發生的人生故事，匯集成八個心法。

王裕敏認為，自己在人生很多重要階段，都是處在非常困苦的狀態下，但仍舊被他找到了翻轉命運的機會點。他希望能以自身做一個例子，沒有響亮的家庭背景，卻始終不向環境低頭，為資源匱乏的年輕人打氣，「只要下定決心，都可以改變自己命運，掌握住時機的需求點」。