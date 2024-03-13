16選區國會議員選情仍膠著 羅達倫反超史密提恩

羅達倫得票反超暫居第二。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷 初選大局已定，唯有16區聯邦議員選戰選情仍膠著。除聖荷西前市長李卡多（Sam Licarrdo）依然以22%的得票率領跑外，現任州眾議員 羅達倫（Evan Low）在起初落後聖他克拉拉縣議員史密提恩（Joe Simitian ），後程發力，目前票數已經反超。但分析人士認為仍有變數。最終二人差距可能在幾百票。如果出現這樣的狀況，雙方均可以要求重新計票。因而最終結果有可能會拖到4月初才見分曉。

在之前的計票中，羅達倫開局不利，以15.6%的得票率落後李卡多和史密提恩。但隨著初選日結束，更多投票 箱被開出，羅達倫目前得票率上升到17.47%，有2萬4963票，超過史密提恩目前的2萬3698票。

分析人士認為，造成這種現象的主要原因是支持史密提恩的選民年齡普遍偏大，時間較寬裕，傾向於早郵寄選票或是到投票站投票。而支持羅達倫的選民更多是年輕族群，更傾向於在投票日當天到投票站投遞選票。這部分票箱因為到達較晚，也會較晚開出。

截至13日晚6時，聖他克拉拉縣選舉站官方顯示，目前總共還有大約1萬7000票未開出。有分析人士認為，雖然目前羅達倫票數暫時領先，他在接下來開出的聖他克拉拉縣和聖馬刁縣的票數中都要獲得相當數量的票，才能保持領先優勢。雖然他在聖他克拉拉縣有望獲得所需票數，但在聖馬刁縣卻有可能不敵史密提恩。

第16區範圍跨聖他克拉拉和聖馬刁兩個縣。

目前主流看法與兩位候選人在選前發表的觀點一致，最後的勝負可能只在幾百票。而一旦出現這樣的情況，兩位候選人都有權利要求重新計票，因而計票過程會拉長。官方最後會在4月2日左右公布最終結果。

羅達倫對媒體表示：「對我而言，無論最終的結果如何，這次選舉的激烈程度已經證明你手中的選票很重要。你的選票真的可以決定誰來代表你的社區。」

史密提恩表示：「這提醒我們每一張選票都很重要，每一張選票也都要被計算進來.。我在過去7天內都一直在前兩位。我很自信且樂觀。但是，讓我們等待最終結果。」