華航擴大北美航網 7月15日西雅圖直飛台北

中華航空宣布7月15日起將以空中巴士A350-900執飛每周五班西雅圖-台北航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北。（華航提供）

中華航空宣布7月15日起將以空中巴士A350-900執飛每周五班西雅圖 -台北航線，北美客運服務網路觸角擴張至美國西北，旅客在美洲與台灣間將有更多的飛行選擇，同時透過綿密的區域航網搶占亞洲轉機市場，為華航營運版圖再添新動力。

華航西雅圖-台北航線每周一、二、三、五、日飛航，去程西雅圖飛往台北班機為CI021 ，凌晨 1時40分起飛，台灣時間隔日上午5時5分抵達桃園機場，飛行時間約 13 小時；回程台北飛往西雅圖 CI022 於晚間23時30分自桃園機場起飛，西雅圖當地時間晚間19時50分抵達，飛行時間約 11 小時。

華航為了歡慶西雅圖直飛台北，網站搭配西雅圖出發班號CI021推出來回機票21% 減價優惠價格，西雅圖-台北經濟艙最低含稅802美元起；華夏會員另有加贈哩程活動，九月底前搭乘西雅圖-台北往返航班，每航段可額外獲得2,200哩程數回饋，來回程享雙倍好哩，旅客可至華航網站或APP購票。

華航表示，增添長程航線布局，主要是看好台美市場活絡的旅運需求，直飛西雅圖為華航擴展北美航網的重要一步，西雅圖機場2023年旅客總量逾5,000萬人次，是美國西北地區第一大機場，華航插旗西雅圖，規畫早出晚回的班型，提供往返台北及亞洲主要城市便捷的飛行服務。

華航表示，西雅圖以多元經濟實力著稱，吸引眾多科技新創公司進駐，是美國華盛頓州的最大城市之一，也是太平洋西北區域的重要貿易門戶，極具商務差旅市場開發潛力。開拓直飛西雅圖航班，不僅可拓展美國內陸市場，透過聯程機票，可由波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等50個美國內陸熱門航點經華航直飛航點，強化整體航網部署。

華航表示，在北美市場深耕逾50年，疫後躍進式成長，目前共飛美國舊金山、洛杉磯 、加州 安大略、紐約及加拿大溫哥華等五大城市，其中更是獨家直飛安大略，成為亞洲直航定期航班先鋒，以一市兩機場緊抓各種客源，大洛杉磯地區每日最多達三班次，隨著西雅圖航線啟動，進一步擴大華航美洲航網至六個直飛航點，每周總計逾40班次往返美加地區，提供無論商務或是旅遊更多方便快捷的選擇。