我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加最富橙縣「50歲以下患癌率最高」 醫估這個理由

逃上癮了？華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

索尼本田聯合打造 全新電動車亮相矽谷

記者徐蓓蓓╱聖荷西即時報導
樣車內部的影音娛樂系統非常完善。（記者徐蓓蓓╱攝影）
樣車內部的影音娛樂系統非常完善。（記者徐蓓蓓╱攝影）

索尼（Sony）和本田（Honda）公司聯合組建的合資企業「索尼本田移動（Sony Honda Mobility)」的首款EV電動車AFEELA，日前在矽谷最大購物中心Westfied Valleyfair亮相。據悉，這輛樣車完全在日本製造，之後希望在美國生產，並計畫明年預售。

在這輛展示樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)。只要車主靠近，媒介帶就會識別用戶，並顯示相應個性化的內容。用戶進入車內後，媒介帶也會顯示與用戶車內操作的相關聯內容。在車輛前方擋風玻璃上方還有一個類似雷達的裝置，支持這款電動車的第三代自動駕駛技術。

AFEELA電動車車門配有人臉識別系統，所以用戶不用觸碰車門，系統識別人臉後就會自動開啟。當然車門上也有隱形按鈕備用。坐進車內，方向盤和座椅會自動調整到最佳位置。駕駛室前部是一整條全景屏幕，整合了圖像、音響和光線調節系統。後座也配有視頻影音系統。

方向盤的左邊主要是媒介控制區域，而右邊主要是輔助自動駕駛系統區域。全景式顯示屏可以全屏顯示地圖，還可以放大做3D顯示。顯示屏菜單有不同主題可以挑選，不同主題有不同的音響模式和燈光氛圍。顯示屏畫面可以通過滑動輕鬆移動，可以做到司機位置顯示地圖而副駕駛位置顯示影音娛樂內容。

目前這輛車還只對媒體展示開放，18日開始會對公眾開放。現場有不少路人對這輛車表現出興趣。矽谷華人汪先生表示，自己其實是寶馬車迷。但是太太比較青睞電動車，最近家中也安裝好了電動車的充電裝置，所以在四處看車中。但是他也提到，最近趙小蘭的妹妹趙安吉駕駛特斯拉事故身亡的新聞，讓他對於電動車的安全性還有疑慮。

樣車可以識別人臉自動開啟車門。（記者徐蓓蓓╱攝影）
樣車可以識別人臉自動開啟車門。（記者徐蓓蓓╱攝影）
樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)可以顯示車輛行駛信息。（記者徐蓓蓓╱...
樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)可以顯示車輛行駛信息。（記者徐蓓蓓╱攝影）
樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)可以顯示個性化的內容。 （記者徐蓓...
樣車的前部有一條媒介帶（Media Bar)可以顯示個性化的內容。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

電動車 本田 矽谷

上一則

串流平台Roku遭遇數據外洩

延伸閱讀

本田2款車Insight、Passport 無預警自動剎車 聯邦調查

本田2款車Insight、Passport 無預警自動剎車 聯邦調查
賓士CEO：反對歐盟提高中國電動車關稅 保護主義是錯誤道路

賓士CEO：反對歐盟提高中國電動車關稅 保護主義是錯誤道路
寧德時代目標價 大摩上調14% 下季起獲利可望重返成長

寧德時代目標價 大摩上調14% 下季起獲利可望重返成長
西裔快閃水果攤物美價廉 華人青睞

西裔快閃水果攤物美價廉 華人青睞
中國車廠打價格戰、全球需求趨緩 電動車市況停看聽

中國車廠打價格戰、全球需求趨緩 電動車市況停看聽

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's熱賣迷你托特包 華人巧手改造

2024-03-09 01:11
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
Joy Hsieh使用縫紉機電繡功能，在袋子上繡出水果圖案。（受訪者提供）

Trader Joe's推迷你托特包搶翻天 華人巧手改造

2024-03-08 20:22

超人氣

更多 >
艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況

艾瑪史東奪奧斯卡挨轟歧視亞裔 楊紫瓊不忍了還原原況
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光