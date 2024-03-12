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在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

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在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

中央社／記者張欣瑜舊金山11日專電
舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）
舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen（左）與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。（中央社）

台裔美籍創業家Olivia創立暢銷奶茶品牌邁入第三年，近期她與各領域的台二代共同打造首款「台灣意象」罐裝珍奶，銷往全美通路，她期待這款產品不僅凝聚各代海外台人，更能訴說台灣故事。

台灣珍奶風潮席捲全球，近年更成為美國時尚飲品，在講究健康又重視環保的加州疫情過後出現一款造型精緻可愛的台灣風味「罐裝」奶茶，以每罐45至80大卡，清爽又不失美味的口感，擄獲不少消費者，打進全美多家連鎖超市。

38婦女節當天，這個名叫Twrl Milk Tea的品牌正式推出特別款，將罐子換新衣，以插畫描繪的台北101、台灣高鐵、黑熊、還有印上「台灣」的天燈為外觀主題，這個全新設計背後的心意是來自一群在美國出生長大的台裔第二代。

舊金山灣區台裔創業家Olivia Chen疫情期間與夥伴Pauline Ang針對大眾需求打造植物性奶茶，除茉莉花、紫薯等口味外，還有市面上唯一一款直接以「台灣風味」命名的奶茶（Taiwan Style Black Milk Tea）。

習慣以英文名字面向大眾的Olivia出身灣區，過去從事新創產業，2021年成立Twrl Milk Tea，其奶茶曾獲美國雜誌《Bon Appetit》高度推薦、《Food Network》編輯精選，並拿過飲料產業媒體《BevNet》最佳新飲料獎。

品牌成立至今邁入第三年，據專攻天然食品產業的行銷研究與諮詢公司「獨觀」（SPINS）資料，Twrl Milk Tea在2023年銷售額較前一年成長了169%。

Olivia形容這場創業旅程，就像是在訴說一個關於台灣的故事；從一開始她就有意識地將台灣元素納入產品之中，支持台灣茶農，並一步步引進台灣特色茶。

今年，她更與台裔美籍插畫家游之儀（Eugenia Yoh），及北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）合作，由裡至外打造「台灣意象」罐裝的「台灣風味」奶茶。

循著品牌先前打下的通路，這款由台裔第二代聯手催生的飲品，最快三月底就會出現在全美知名的全食超市（Whole Foods）、豆芽農夫超市（Sprouts Farmers Market），及其他店家架上。

Olivia告訴中央社，小時候，她的親戚會從台灣帶回珍珠粉圓，大夥一塊自創各式各樣的「手搖飲」，她的品牌如同向自己的家鄉和人生第一杯珍奶致敬。

有別於市面上的珍珠奶茶，Olivia將珍珠另外包裝販賣，讓消費者購買後可以自行發揮創意和想像，搭配各種飲品或甜點食用。

令她最感動的是，創業拉近她與父母之間的隔閡和距離；「父母從台灣移民過來，我的產品感動了他們，變成我最棒的啦啦隊，過年過節與朋友分享。」不僅如此，從台灣茶園到美國超市的整個生產過程，她的父母都一同共商對策。

父母之外，相同背景的台二代為了「推廣台灣故事」，各自發揮行銷和藝術所長促成這款產品，也讓Olivia印象深刻，「我們用自己的聲音和方式向台灣表達情意，向父母展現我們對他們出生國家的敬意。」

Olivia成長過程中曾在台灣居住，她秀出新罐子設計上的紅色寺廟說，「基隆是個美麗的地方，也是我生命中的印記」；她也特別點出天燈上用中文寫的「台灣」兩字解釋，「這是很細膩的安排，是台灣人看台灣的方式，而非外國人看見的、以英文寫的Taiwan。」

Olivia回憶，由於台二代夥伴們彼此心意相通，這個特別款的「台灣風味」奶茶瓶裝設計，從想法到生產只花了不到1個月時間，趕在下個月國際珍奶日來臨前推出，期盼未來全美會有越來越多人更認識台灣。

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