肯定羅偉政見 林文傑加入競選團隊

與林文傑（右）加入羅偉(左)競選團隊。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長候選人丹尼爾•羅偉（Daniel Lurie）11日宣布了幾項創新的教育和學校安全提議，並透露，曾是舊金山聯合學區 委員罷免運動領袖的林文傑（Kit Lam）已加入他的競選團隊。

最近有消息稱全市有多所學校面臨關閉，羅偉在當天的記者會上確認他致力於提供世界一流教育系統的承諾，為弱勢群體學生提供優質教育機會和資源。他表示，由於學校管理不善，舊金山的教育繼續落後，迫使家庭離開城市，摧毀學校預算 ，並使許多年輕人得不到應有的幫助。

羅偉指出，林文傑作為公立教育倡導者的加入，更好幫助他的團隊了解市聯合學區面臨的巨額預算不足、薪資問題、安全事件和學校關閉的挑戰。目前舊金山的公共安全、公共健康、公共教育，都因市府漠不關心而出現了家長和工薪家庭的大量流失。

林文傑是一名有兩個孩子的華裔父親，移居美國後就讀聖他克魯茲加大，並於1998年獲得心理學學位。隨後在金門大學獲得碩士學位。2002年，他回到香港，擔任反貪腐行動專員四年。搬回舊金山後，林文傑從2009年至2022年擔任市聯合學區的地址詐欺調查員，並曾任第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）的立法助理。 林文傑還曾領導2021-2022年聯合學區委員罷免運動，在罷免行動中收集了1萬2700個簽名。

林文傑表示，在過去的一年裡，他聽取了家長、許多居民和小企業主的心聲。他們對市政廳多年來的混亂感到厭倦。隨著近期學校安全事件的發生以及學校停課的威脅迫在眉睫，公共安全和學校改革已升級為更緊迫的問題。

他指出，羅偉是唯一證明可以城市做出大改革並且保證我們社區安全的候選人。因為羅偉不害怕挑戰市政廳的無能和腐敗。他很榮幸能加入羅偉的團隊。

羅偉表示，缺乏經濟適用房是導致無家可歸的一個因素，用於治療吸毒者和精神病患者的床位也不足。這些不安全因素讓很多家庭搬離舊金山。家庭的離去也令學區預算短缺，導致學區宣布關閉更多學校。