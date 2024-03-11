特斯拉電力足 夫妻經營南灣Cybertruck咖啡店受歡迎

特斯拉Cybertruck是這間咖啡小舖的電力來源。（記者徐蓓蓓╱攝影）

近來，在庫比蒂諾的迪安薩學院(De Anza College)停車場舉辦的周日農夫市場，出現了一間Cybertruck咖啡 快閃店。這家叫Moonwake的咖啡舖把咖啡機搬到了特斯拉 電動卡車Cybertruck上，引來不少人駐足購買。

記者了解後得知，這家店是由一對年輕的夫妻楊頡怡（Mabel Yeung)和武明利（Ming Wood)共同擁有的。而現場幫忙的伙計都是他們熱愛咖啡的朋友們。這些朋友周日來免費幫忙，和更多的人分享製作優質咖啡的樂趣。楊頡怡表示，希望小店能給顧客帶來美好的咖啡體驗。

據說，Cybertruck咖啡店最早來源於丈夫武明利疫情 期間開始的烘焙咖啡豆的愛好。到了2022年的時候，夫妻倆決定，要和家人與朋友之外更多的人來分享自己烘焙的咖啡豆。到了2023年，他們開始在網站上出售咖啡。但很快意識到，不是每個人都可以負擔昂貴的咖啡機，就商量「何不開始賣咖啡呢？」還可以藉此加強人與人之間的聯結。這就是他們在農夫市場的咖啡小舖的由來。

丈夫武明利親手打造了咖啡小舖的櫃檯。憑著一台家用咖啡機，他們在諸如健身房、精品店這樣的地方開起了快閃店，不過最後決定落腳農夫市場。在農夫市場賣咖啡8個月後，他們把Cybertruck引入了咖啡小舖，這才真正用上了商用咖啡機。

楊頡怡說，引入Cybertruck的主要原因，是它能提供商用咖啡機所需要的電力，也可以提供賞心悅目的視覺享受。她對Cybertruck提供的強大電力非常滿意，因為整間咖啡舖都夠用，還沒有一點噪音。相比之前使用汽油發電機噪音大又有廢氣，非常環保。咖啡舖也得以從市場一側的偏僻位置，換到現在更中間的地段。

楊頡怡表示，用Cybertruck來供電咖啡舖好處多多。之前為了解決汽油發電機的噪音和廢氣問題，她們改用電池發電，但是電池發電需要很長時間來加熱機器，結果顧客不得不排隊等很久；也沒有辦法支持更大功率的咖啡機。Cybertruck的電力有240伏，足夠咖啡機使用。而且顧客看到的是Cybertruck而不是一輛普通卡車，在品嚐咖啡之餘，還可以欣賞一下這輛神車。

說起如何買到Cybertruck，楊頡怡說，他們兩年前和其他人一樣下了訂金，因為首付金額還在自己承受範圍之內。臨近提車日期的時候，他們越來越意識到，這輛車與咖啡舖簡直是天作之合。拿到車後，武明利花了大約三周時間設計和改裝後備箱，讓咖啡機可以簡單滑出和收入後備箱。