我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

永遠不會扮演他…勞勃狄尼洛嗆川普「沒救了」

清倉甩賣...洛縣這家沃爾瑪將關閉 一律75折吸客

舊金山正在討論 該如何維持捷運財政穩定

記者楊逸辰╱舊金山即時報導
舊金山灣區規畫與城市研究協會（SPUR）會議，聚焦如何維持捷運財政穩定。（圖片來源：ZOOM會議）
舊金山灣區規畫與城市研究協會（SPUR）會議，聚焦如何維持捷運財政穩定。（圖片來源：ZOOM會議）

舊金山灣區規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，SPUR）日前舉行線上座談會，聚焦如何維持灣區捷運（BART）系統的財政穩定。

加州參議員威善高 (Scott Wiener) 去年和SPUR成功向州政府爭取了50美元，用於暫時避免交通運輸的「財政懸崖」。然而，加州已經面臨全州的巨額赤字。本次會議各方，即地方、地區和州的交通系統倡導者認為，當前需要做的是與公共機構和民選官員合作，確保灣區繼續前進。

隆格（Rebecca Long）是灣區都市交通委員會立法與公共事務部門主任，她表示，交通萬萬不能因資金不足而被耽誤運行。交通系統的運營得到保障，經濟的赤字才有機會減退。因此，就算加州經濟處於赤字，交通系統獲得的援助與交通部門應該申請的撥款仍然不能停止。

隆格也支持應該開拓交通系統票價以外的多渠道盈利來源。她指出，之前在疫情的影響下，灣區捷運主要收入都遭到了大大的影響，并且目前還處於緩慢的恢復當中。所以捷運應該多多擴寬網路、廣告等更多的盈利渠道。

隆格表示，擁護交通系統的社區組織更應該發動媒體的力量，來促使立法者和民選官員給捷運提供更多幫助。在這過程中，社交媒體、基層的社會運動和傳統媒體的作用巨大而不可忽視。她強調，與城市的領導層的密切聯繫及合作，是城市交通系統維持運營並維持參政穩定的關鍵。

會上表示，加州已在一定程度上響應了這些倡議者支持公共交通的呼籲。儘管面臨預算阻力和預計全州範圍內的赤字，加州領導人最近在四年內撥款了11億美元急需的資金，以幫助交通機構管理交通系統向零排放努力的改革，同時希望客流量能夠從疫情中恢復。

灣區車站人們在排隊等待捷運。（圖片來源：SPUR）
灣區車站人們在排隊等待捷運。（圖片來源：SPUR）

加州 灣區 捷運

上一則

舊金山市工人集會 抗議市府將公共服務外包的行為

下一則

市長話金山／願金山成為安全、充滿機會城市打擊芬太尼和毒品 履行住房、交通承諾 支持新藝術和娛樂

延伸閱讀

舊金山慶祝保護女性墮胎權益組織成立一周年

舊金山慶祝保護女性墮胎權益組織成立一周年
免費看護培訓 最高津貼6000元 結訓後不愁就業

免費看護培訓 最高津貼6000元 結訓後不愁就業
本地生申請人數增加 加大申請入學人數止跌回升

本地生申請人數增加 加大申請入學人數止跌回升
舊金山1月失業率增加0.5個百分點 達4%

舊金山1月失業率增加0.5個百分點 達4%
摩根大通銀行 將關閉加州18分行

摩根大通銀行 將關閉加州18分行

熱門新聞

董氏兄弟感恩圖報，傳為佳話。圖為左起，Janice Dong，她的先生Ron，與弟弟Lloyd，與妻子Girina，一同探視幼時故居。(取自聖地牙哥州立大學)

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

2024-03-06 22:07
加州公用事業委員會周四批准PG&E再次調漲費率要求激眾怒。（美聯社）

PG&E二度漲價 今年已調高2成 民眾怒：到底要漲多少才夠　

2024-03-08 13:35
舊金山學區學生人數近年來不斷流失，導致資金減少。（美聯社）

舊金山流失萬名學生 2025年將關閉多所學校

2024-03-03 14:00
在同一間公寓住了80年的94歲米慎老婦，由於「埃利斯法案」面臨被新房東驅逐的命運。（電視新聞截圖）

舊金山94歲婦 面臨被逐出住80年公寓

2024-03-07 01:17
聖荷西被評為美國生活質量最佳的居住地之一。（美聯社）

美國新聞與世界報導評選 聖荷西為全美最宜居城市第4名

2024-03-06 01:12
史丹福大學獲得李嘉誠捐贈。（本報資料照）

香港首富李嘉誠 捐贈史丹福大學1500萬美元

2024-03-06 16:08

超人氣

更多 >
趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救
3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福

3生肖女中年後更有魅力 不缺錢又納福
邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意

邊睡邊充電手機好嗎？ 蘋果警告3件事要注意
策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市
Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年