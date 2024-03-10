舊金山正在討論 該如何維持捷運財政穩定

舊金山灣區規畫與城市研究協會（SPUR）會議，聚焦如何維持捷運財政穩定。（圖片來源：ZOOM會議）

舊金山灣區 規畫與城市研究協會（San Francisco Bay Area Planning and Urban Research Association，SPUR）日前舉行線上座談會，聚焦如何維持灣區捷運 （BART）系統的財政穩定。

加州 參議員威善高 (Scott Wiener) 去年和SPUR成功向州政府爭取了50美元，用於暫時避免交通運輸的「財政懸崖」。然而，加州已經面臨全州的巨額赤字。本次會議各方，即地方、地區和州的交通系統倡導者認為，當前需要做的是與公共機構和民選官員合作，確保灣區繼續前進。

隆格（Rebecca Long）是灣區都市交通委員會立法與公共事務部門主任，她表示，交通萬萬不能因資金不足而被耽誤運行。交通系統的運營得到保障，經濟的赤字才有機會減退。因此，就算加州經濟處於赤字，交通系統獲得的援助與交通部門應該申請的撥款仍然不能停止。

隆格也支持應該開拓交通系統票價以外的多渠道盈利來源。她指出，之前在疫情的影響下，灣區捷運主要收入都遭到了大大的影響，并且目前還處於緩慢的恢復當中。所以捷運應該多多擴寬網路、廣告等更多的盈利渠道。

隆格表示，擁護交通系統的社區組織更應該發動媒體的力量，來促使立法者和民選官員給捷運提供更多幫助。在這過程中，社交媒體、基層的社會運動和傳統媒體的作用巨大而不可忽視。她強調，與城市的領導層的密切聯繫及合作，是城市交通系統維持運營並維持參政穩定的關鍵。

會上表示，加州已在一定程度上響應了這些倡議者支持公共交通的呼籲。儘管面臨預算阻力和預計全州範圍內的赤字，加州領導人最近在四年內撥款了11億美元急需的資金，以幫助交通機構管理交通系統向零排放努力的改革，同時希望客流量能夠從疫情中恢復。