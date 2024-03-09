馬文典畫展東灣展出 雪中登名山體驗仙境 突破繪畫瓶頸

知名畫家馬文典藝術作品世界巡迴展，在東灣中國畫廊舉行。（記者劉先進 ／攝影）

中國知名畫家馬文典藝術作品世界巡迴展，9日在東灣聖利安住中國畫廊開幕。馬文典說，展覽中最有特色的一幅畫，是歷時兩年繪製的12米大青綠山水長卷「千里江山圖」。疫情 中，他曾碰到創作瓶頸，不知如何繪畫閉關修煉的仙山圖景，於是驅車一周多，去素有「天下眾名嶽之宗」之稱的梵淨山采風。適逢2021年底，山上有雪，雲霧漸漸散去，有線衫縹緲的感覺，於是靈感迸發，攻克這一難度。繪畫51年，他采風從不乘飛機，而是和友人開車同去，「用輪胎，用腳步丈量中國的大好河山。」

馬文典號「鬼門過客」，是中國大漠畫派水墨畫家，大漠畫派創始人，現任中國文化部華夏書畫藝術人才研究會理事、中國人才研究會藝術家學術委員會委員、北京市美術家協會會員、中國書畫院院士等。 他幼承家學，攻詩文書畫，七歲初習篆刻。隨中央民族大學郝紅章教授學習油畫，後入室蕭墅先生攻習文史翰墨，善斫古琴。此次畫展由美國傳奇藝術品拍賣公司執行長許大衛與中國畫廊創始人柴學斌共同策畫，先在洛杉磯展出，再到灣區 。展出的作品，涵蓋山水，花鳥，人物，十二生肖。馬文典曾到加州 采風，拜訪張大千故居和17哩路，繪下精彩瞬間。

畫展中最特別的，莫過於12米大青綠山水長卷「千里江山圖」，氣象萬千，山河壯麗，綠水青山盡收眼底，讓到場的觀眾讚歎不已。

馬文典說，為創作這幅作品，前後采風近六年，驅車到貴州、雲南、廣東、廣西、湖北、江蘇等地，光是創作時間就有兩年。疫情中的2021年底，深處北京鬧市之中，他遇到創作瓶頸，不知如何表達，仙山閉關修煉的感覺。於是和友人開車，從北京趕到貴州梵淨山。

早上登山、下午1時許攀至頂峰，因為疫情和天冷的緣故，除了他和朋友，山上並沒其他人。其時，山頂溫度低，有白雪皚皚，雲霧將散未散，萬籟俱寂，霎時之間，他感覺「忽聞海上有仙山，山在虛無縹緲間」。靈感噴湧而出，知道如何突破難關。繪就層巒疊嶂，山霧繚繞，有人觀賞瀑布，水流幾經周折。觀者摯友，曲徑通幽，拾級而上，準備和友人相會。

51年的創作生涯中，馬文典采風從不乘飛機，因為直達終點，難以體驗山川河流秀美。他都是和友人自駕到處跑。「開車沿途隨走隨停，可以住酒店，也可以露營，能看到絕美風景。希望用輪胎、用腳步丈量大好河山。」他時而到廣東道教名山羅浮山，體驗奇峰怪石、飛瀑名泉和洞天奇景。時而到江蘇太湖，體味蘇軾所雲「雲翻墨未遮山，白雨跳珠亂入船」。他說，看著縹緲仙山和太湖煙雨，頗有古風。