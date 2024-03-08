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柯瑞腳踝傷退 勇士眾將信心滿滿

記者劉先進／舊金山即時報導
柯瑞會因右腳踝傷病缺席至少一場或數場比賽。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞會因右腳踝傷病缺席至少一場或數場比賽。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士7日晚以122比125不敵芝加哥公牛，柯瑞在末節3分59秒一次傳球落地時扭傷右腳腳踝，一瘸一拐，因傷退場。隊內王牌缺席，比賽又輸球，但球隊主將都信心滿滿。格林說，老將保羅（Chris Paul）會承擔柯瑞的角色，會讓包括做擅長的事情。湯普森也表示，以前也遇到過類似情況，勇士必須同舟共濟，打好比賽。

當天比賽，背靠背的勇士和公牛打得頗為焦灼，比分犬牙交錯。湯普森最後39秒投進三分，幫助勇士領先一分，但公牛的德羅讚（DeMar DeRozan）先是中投民眾，接著假動作造庫明加犯規打成二加一，鎖定勝局。

教頭柯爾當晚表示，沒有柯瑞傷情更新。但知名記者Shams Charania 8日的最新消息說，柯瑞會因右腳踝傷病缺席一段時間，至少一場或數場比賽。消息人士表示，不會缺戰太長時間。

7日晚的記者會，勇士球員已預計柯瑞要缺席一段時間，但都是信心滿滿。格林說，沒有人能取代柯瑞，他缺席肯定會改變一些事情，「但大家知道保羅在場上時球隊喜歡的套路，也知道他擅長什麼。我們會做更多他擅長的事情。」

湯普森說，賽後柯瑞腳踝包著進行冰敷。「我知道如果他真的需要休戰，我們會想念他的，球隊以前也遇到過這種情況，他需要休息，我們只能集體行動、同舟共濟。當他複出時，無論何時，他都會做好準備。只想祝願他早日康復，慢慢來。」

勇士目前排名西區第九，位於附加賽區域，9日和11日將主客場先後對陣馬刺，13日迎戰獨行俠。16日對湖人

柯瑞會因右腳踝傷病缺席至少一場或數場比賽。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞會因右腳踝傷病缺席至少一場或數場比賽。（記者劉先進 ／攝影）
格林得到大三元。（記者劉先進 ／攝影）
格林得到大三元。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞扭傷腳踝後，表情痛苦。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞扭傷腳踝後，表情痛苦。（記者劉先進 ／攝影）
庫明加在上籃。（記者劉先進 ／攝影）
庫明加在上籃。（記者劉先進 ／攝影）

柯瑞 勇士 湖人

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