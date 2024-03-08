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面對關校謠言 庫比蒂諾續投5千萬美元升級高中硬體

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
Lynbrook high school去年10月啟用新科學大樓，提升硬體設施。（記者孫愛薇／攝影）
Lynbrook high school去年10月啟用新科學大樓，提升硬體設施。（記者孫愛薇／攝影）

南灣社區出現Lynbrook High School關校傳言，庫比蒂諾市議員、前市長魏虹（Hung Wei）與佛利蒙聯合學區委員寇惠風接受本報採訪，直言在佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District）內沒有任何關校的計畫，學區持續投入經費在學區內五所高中，光是在Lynbrook High School就有高達5000萬元的投入。

寇惠風表示，他與其他學委努力與社區居民溝通，召開多次的說明會，向居民說明整個學區的計畫，目前高中經費因市府稅收增加，呈逐年增加狀況，對於學校各種設備更新也持續進行，不會因為學生數減少而停滯。

謠傳Lynbrook high school由於地點在學區最南將被關校，然該校在去年才剛啟用科學大樓花費高達1800萬元，未來花在Lynbrook high school的教室硬體更新與整修預算更高達5000萬，也將特殊生教室放在Lynbrook high school做資源集中。

佛利蒙聯合高中學區涵蓋主要庫比蒂諾市與桑尼維爾市，在高速公路101以北近年出現大量高度密集住宅區，居住在北邊學生前往最近Fremont high school需要40分鐘大眾交通時間，因而出現居民間恐慌學區會因為北邊學生交通問題，放棄位在南邊Lynbrook high school，寇惠風表示完全不可能因為交通問題就關閉一間高中，目前解決方式朝向提供校車，接駁北邊的學生前往最近的高中就學。

寇惠風也提到，如果關閉學區內任何一間高中，剩餘四間高中無法容納被分散的學生數，人數將超過各學校的最高入學人數，在北邊新開高中也不是選項，目前學區的經費並無法支持開啟一間新的高中。

曾任職學委長達十年的魏虹表示，今年是競選年，也是謠言滿天飛的時候，社區內居民緊張是必然，面對學生人數下降的問題，先與學區溝通討論，了解目前學區的運作，任何一個關校的計畫都需要長達十年的運作，學區需要居民以合理的邏輯性關心學區政務。

對於居民擔憂學生數下降導致2022年三所小學關閉問題，魏虹表示，學區經費靠稅收，來源有市政府與州政府經費，目前佛利蒙聯合高中學區市府經費超過州政府補助標準，州政府補助費是以學生數以及出席率計算，由於學區已無自州政府補助費，經費多寡已與學生數脫鉤，關閉小學屬於庫比蒂諾市聯合學區（Cupertino Union School District），該學區仍舊收取州政府補助，學生數的下降將會影響經費數。

對於能否招收外市的學生作為庫市學生數填補，魏虹對於這樣的建議表示不認同，她分析，開放學區外學生進來，看起來可以暫時填補學生數，但增加課程等於增加經費，對於庫市來說，使用市府經費來教無法收取稅收家庭，長期來對於學區而言沒有益處。

她強調，請居民放心，學區教育一定辦得很好，現在社區跟家長都非常恐慌，對於學區只有傷害而無建設。

魏虹（左）寇惠風（右）接受本報採訪，出面闢除關校謠言。（記者孫愛薇／攝影）
魏虹（左）寇惠風（右）接受本報採訪，出面闢除關校謠言。（記者孫愛薇／攝影）

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