矽谷電影節AI日 史丹福華裔教授展手機陶笛

人類對決AI的講笑話大賽。 （記者徐蓓蓓/攝影）

矽谷Cinequest電影節3月6日在聖荷西漢默劇院中心舉行AI 日活動。學者、政治家、藝術家與社區成員齊聚一堂，討論人工智慧 帶來的機遇與可能存在的風險，尤其是人工智慧對藝術創作的影響。史丹福大學 華裔副教授王戈（Ge Wang)現場做了「創作、意識與人工智慧」的主題演講。

王戈博士畢業於普林斯頓大學電腦科學系，現為史丹福大學音樂與音效電腦研究中心副教授。他專長藝術設計和電腦音樂，研究適用於音樂的語言編程和互動軟體設計。他說自己對與幫助世界各地的人創作美妙的音樂有著極大的熱忱，認為自己生活和工作在藝術與技術的交叉點。他的研究主要聚焦賦能個體的創造力。

王戈在現場展示了自己團隊研發的手機陶笛。只要對手機話筒吹氣，同時按動手機觸屏上的虛擬按鍵就可以演奏出陶笛音質的樂曲。他還同時介紹了自己史丹福團隊利用生成式人工智慧研發的音樂製作軟體，探討了人工智慧在藝術創作領域的前景。

王戈對以互聯網和人工智慧為代表的科技與人類之間的互動提出了很多發人深省的問題。他提到在互聯網創世之初，網路世界是人類逃避現實生活的途徑；而現在，戶外遠足成了人類逃避網絡科技的方式。他還憂心人工智慧爆炸式發展帶來的信仰危機。