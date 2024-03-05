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加州「超級星期二」投票率恐創新低 衝擊拜登選情

中央社／舊金山5日專電
圖為加州舊金山民眾在市政廳投票。（路透）
圖為加州舊金山民眾在市政廳投票。（路透）

美國超級星期二今天登場，民主黨主政的加州投票率是否創下歷史新低受到關注。若加州年輕族群和非白人選民態度冷漠，表定代表民主黨角逐總統的拜登爭取連任之路恐面臨更大挑戰。

美國今年11月將迎來總統大選和國會選舉，15個州及1個海外領地今天舉行民主黨和共和黨初選和黨團會議，被稱為「超級星期二」。加州登記選民可在今天晚間8時前以郵寄方式寄送選票，或在今天親自到指定投票站投票。

加州灣區今天一掃過去幾天惡劣天氣，天空放晴，不過大部分投票站顯得相當冷清，久久才出現選民前往投票，多數為年長者。

另外，根據提前投票追蹤機構PDI數據，截至3日，郵寄給加州登記選民2200萬張選票，僅有270萬張、約12%的選票已填寫並寄回。

PDI政治分析家密契爾（Paul Mitchell）預估，此次投票率約為29%，恐寫下歷史新低。

加州州務卿辦公室資料顯示，2020年總統初選，加州登記選民投票率為46.9%；過去總統初選，投票率最低一年出現在2012年，當時為31.6%，創下歷史新低。如果密契爾預估準確，今年投票率恐怕將打破2012年所創新低紀錄。

加州65歲以上和35歲以下的選民人數相當，但最新數據顯示，截至目前，57%的選票來自於前者，僅有3%來自後者。另外，依族裔來看，70%為白人選票。

若最終初選結果，加州年輕選民及非白人選民仍選擇不去投票，這在某種程度代表民主黨支持者的冷漠或不滿情緒。近期美國國內許多民眾對於總統拜登（Joe Biden）支持以色列的中東政策不滿，要求他呼籲加薩停火。

即使拜登最終能夠在總統大選輕鬆贏得加州選票，如果加州投票率最終創下新低，將不利拜登在全國整體的聲勢及選情。

投票 加州 拜登

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