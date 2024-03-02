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費羅麗莊園花季從「花朝節」開始 華人穿漢服、快閃表演 傳中華文化

記者葛歆睿 / 伍德赛德即時報導
北加州漢服社創設計了一系列融合東西方元素的表演節目，讓不同族裔的民眾對中華傳統文化有更深刻的了解。（記者葛歆睿 / 攝影）
北加州漢服社創設計了一系列融合東西方元素的表演節目，讓不同族裔的民眾對中華傳統文化有更深刻的了解。（記者葛歆睿 / 攝影）

又到一年春暖花開時，北加州漢服社（Northern California Hanfu Association）與費羅麗莊園（Filoli Historic House & Garden）再次聯手舉辦「花朝節」慶祝活動。花朝節是漢族傳統節日，一般是在農曆2月初慶祝，也稱作「花神節」，過節風俗各地有所有不同，有出遊、賞花、掛紅、吃花糕等。

灣區眾多漢服愛好者3月2日在全美最美莊園之稱的佛羅麗莊園，他們身穿不同朝代服飾，行走在歷經百年的西式莊園，展現漢服之美，並以快閃表演向主流社區推廣中華傳統文化。

這是佛羅麗莊園第二年以「花朝節」來為整個花季拉開序幕。費羅麗莊園市場部經理希爾舍（Dani Hielscher）表示，去年花朝節活動廣受好評，今年有很多遊客期待，園方希望就此創造一個新傳統，慶祝中華文化，讓灣區華裔社區有更多歸屬感。

北加州漢服社創辦人言予潔表示，希望藉由花朝節機會，讓不同族裔民眾對中華傳統文化有更深刻的了解，因此設計一系列融合東西方元素的表演節目。其中以古琴演奏最具代表，表演者身著洛神同款的魏晉雜裾彈奏「酒狂」，並先後用中文、英文吟唱出今朝有酒今朝醉，酣暢淋漓、及時行樂，視金錢等身外之物為糞土的精神。

言予潔說：「英文版本翻譯得非常棒，主流觀眾能聽到，中、西方文明在這一刻是相通的。」

除了表演者，當天也有許多觀眾身穿漢服。其中一名身著宋代服飾的白人女子Ashley告訴記者，她對傳統亞洲文化十分著迷，也對時尚很感興趣，七年前開始接觸漢服，驚嘆於中國各個朝代的都有不同的服飾與妝容。

「漢服的美感很自然，像花一樣，正如我們所在的地方。」Ashely說，她在YouTube上關注很多漢服內容，透過影片認識中式審美觀，了解背後來源與含義，藉此學習歷史故事，讓她覺得「非常有趣」。

穿著唐代服飾的工程師一一告訴記者，她來美國後才開始穿漢服，身在國外更有自我文化的認同感，並想代表自己的文化，每當受到其他族裔讚美和誇獎時，也可以「趁機文化輸出一波」。

一一說，剛開始穿漢服出門會覺得不好意思，但近幾年關於穿衣自由和身體自愛的倡導，她現在不在意別人眼光，穿漢服只為自己開心。另外，隨著中國愈來愈強大，民族自豪感提升，她也更加願意走出去展示。

北加州漢服社成立於2017年，主要活躍於舊金山灣區及周邊沙加緬度、蒙特利灣區等地，成員多為在矽谷工作的高科技人士和中國留學生，舉行過多場漢服活動。此外，北加州漢服社也經常參與主流社區活動，包括舊金山去年的驕傲遊行和上周末農曆新年遊行。

Ashley對傳統亞洲文化十分著迷，也對時尚很感興趣，她七年前開始接觸漢服，當日...
Ashley對傳統亞洲文化十分著迷，也對時尚很感興趣，她七年前開始接觸漢服，當日所穿的是宋代服飾。（記者葛歆睿 / 攝影）
身穿不同朝代服飾的漢服愛好者3月2日在費羅麗莊園向主流社會展現漢服之美。（記者葛...
身穿不同朝代服飾的漢服愛好者3月2日在費羅麗莊園向主流社會展現漢服之美。（記者葛歆睿 / 攝影）

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