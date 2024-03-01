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北美巧連智月刊下訂遭取消 台灣家長大喊很頭痛

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣即時報導
「巧連智月刊」以生活教養及早教知識為主，成為許多家長對於幼童早期教育讀本與教具的首選，台灣繁體中文版停刊後，讓家長倍感惋惜。（記者孫愛薇／攝影）
「巧連智月刊」以生活教養及早教知識為主，成為許多家長對於幼童早期教育讀本與教具的首選，台灣繁體中文版停刊後，讓家長倍感惋惜。（記者孫愛薇／攝影）

台灣「巧連智月刊」一月底拋出停刊震撼彈，瞬間引發家長搶購潮，北美巧連智代理商同時公告「巧連智月刊」台灣繁體中文版將停刊，部分停刊消息公布後才訂購的家長，2月底紛紛收到訂購失敗訊息，「巧連智月刊」是當紅育兒教具，沒有成功訂到「巧連智月刊」家長大喊很頭痛，不知道是否還能找到其他替代方案。

台灣「巧連智月刊」日前發出公告，因應市場環境變遷，紙本閱讀改變，以及孩童學習工具的演進，宣布進行事業調整及商品轉型，2024年3月1日起全面停止受理訂閱與續訂的訂單，對原訂戶或已完成訂單用戶，將服務到訂購期數為止。

然而就在台灣巧連智發出停刊公告後，台灣繁體中文寶寶版與幼幼版瞬間銷售一空，位於北美的家長也加入訂購大軍行列，盡可能讓孩子搶到最後一批的台灣繁體中文版，北美巧連智代理商盡力為用戶完成下訂資料，但仍告知不確定是否能訂購成功，如訂單不成功，全部款項將退回。2月21日開始，家長陸續收到北美巧連智代理商的訂閱不成功消息，收到代理商退款。

居住在舊金山灣區的張太太收到停刊消息時，立刻詢問北美代理商續訂方式，直接打電話給專員下單，並寫電子郵件下單，沒想到才過兩天台灣就已出現爆單，部分版本售完的狀況。北美代理商表示，因為台灣已經爆單了，美國還在爭取，有可能續訂不成功。

2月21日當天張太太收到北美巧連智代理商傳來的「續訂不成功」及退款訊息，她目前訂有巧連智寶寶與幼幼版，但到今年8月後就沒有後續訂單，張太太的兩歲女兒非常喜愛巧虎，她非常希望能續訂「巧連智月刊」，續訂被取消後，她不知能否找到替代方案，「我女兒有點巧虎中毒，我現在很頭痛8月以後怎麼辦」。

張太太的一位朋友是在台灣巧連智宣布停刊當天，就已在代理商美國官網下單，仍然同樣收到退款通知。不少家長紛紛在網路上分享自己遭到退款的訊息，對於訂單被取消感到非常惋惜，捨不得孩子習慣的教具因此中斷。

沒有成功續訂巧連智繁體中文版的張太太，目前沒有考慮其他巧連智版本作為替代方案。她分析，日文版價格比美國版價格貴200美元，雖然日本版玩具精美很多，但是書籍跟影音都是日文的，廣東版的玩具跟書籍是跟台灣版的一樣，但是影音版是廣東話。由於考量到語言版本的不同，她暫不考慮換成其他版本。

北美巧連智代理商客服針對客戶詢問回應，目前台灣繁體中文版巧連智3月1日起全面停售，巧虎的英文版也已經完售，如果想要訂購英文版的客戶， 可詢問台灣巧連智，目前北美巧連智代理商目前僅提供廣東版以及日文版這兩個版本。

月刊中的主角巧虎以及好朋友們，成為許多幼童成長的回憶。（記者孫愛薇／攝影）
月刊中的主角巧虎以及好朋友們，成為許多幼童成長的回憶。（記者孫愛薇／攝影）

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