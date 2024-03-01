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職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

編譯林思牧╱即時報導
半月灣蘑菇園七死一傷濫殺案，兇嫌趙春力一概不認罪。(電視新聞截圖)
半月灣蘑菇園七死一傷濫殺案，兇嫌趙春力一概不認罪。(電視新聞截圖)

去年1月在聖馬刁縣半月灣(Half Moon Bay)兩座蘑菇農場發生的七死一傷槍擊案，是縣史上最大的濫射事件。67歲兇嫌趙春力(Chunli Zhao)29日出庭應訊，對七項謀殺罪名和一項企圖謀殺罪名一概不認罪。

29日的過堂相當簡短，趙春力穿著監獄發給的橘紅色長袖內衣，外面套一件紅色外衣，臉上戴著一個藍色口罩。他應訊時低著頭，兩手交握在身前，頭上戴著一副耳機，一位中文口譯員把法庭上的對話即時翻譯給他聽。趙春力偶爾與律師和律師助理低語，最後他對所有罪名一概不認罪。法官把趙春力下次出庭的日期訂在4月19日。

檢察官辦公室的人員指控趙春力先在「加州泰拉園」(California Terra Garden)蘑菇農場槍殺四人、槍傷一人，接著他前往「康柯德農場」(Concord Farms)蘑菇園，把一位副理和一對夫妻槍殺。這是一樁職場槍械暴力事件，他因為與管理階層及同事有過結，心頭長久累積的憤怒抑鬱導致他以暴力發洩。

檢方表示，趙春力在加州泰拉園已工作七年，他的職位是駕駛堆高機(forklift)。一天他和同事所駕駛的推土機相撞，機械出了損傷，他的上司要他賠償100元。事發前他和上司和那位同事理論，未能達到他要的結果後，拔出槍向上司跟那位同事射擊，接著又向那位同事的妻子和另兩位同事開槍。

康柯德農場是他過去工作過的地方，他對副理心懷怨恨，去找副理尋仇，另外還向一對夫妻開槍。這件濫殺案引發震撼，在華人社區程度更重。聖馬刁縣因而對這些在農場上工作、在農場上住宿的勞工進行了解，發現他們的住所狀況惡劣，破陋的工寮屋頂漏水，工寮裡沒有廚房，也沒有自來水可用。

灣區媒體進行探訪後發現，聖馬刁縣一貫沒有執行對農場勞工住宿條件的規定，以至於農場業主可以為了省錢而忽略勞工的困苦。本案原本是由戴博法官(Judge Sean Dabel)審理，但他從前是檢察官辦公室的人員，而且一直跟提出控告的檢察官斯托佛(Joshua Stauffer)保持友誼，他自請迴避後，改由李法官( Elizabeth Lee)審理。

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