退伍少將于北辰訪灣區 吸引上百人聽講

于北辰講述從參軍到從政的心路歷程，分享多年來對台海局勢變化的觀察與觀點，內容涉及國家安全、主權歸屬、捍衛民主自由、中共認知作戰等。（記者李宗敏╱攝影）

舊金山南灣民主大聯盟日前邀請台灣桃園市議員、退伍少將于北辰到訪灣區，在南灣文教中心舉行「從國防觀點論戰爭與和平」座談會，講述他從參軍到從政的心路歷程，分享他多年來對台海局勢變化的觀察與觀點。內容涉及國家安全、主權歸屬、捍衛民主自由、中共 認知作戰等，吸引上百名關心、熱愛台灣民眾參加。

于北辰是1968年出生於台北市的山東人，外省第二代，15歲進入軍校就讀，經歷32年的歷練，接任捍衛北台灣的主力裝甲旅旅長。他2015年提前退伍，投入捍衛國軍尊嚴與宣揚反共保台，2021年因理念不合，退出國民黨，2022年以無黨籍參與桃園市議員選舉並當選，立志從地方建立台灣民主意識。

于北辰表示，他最早受影集「少年十五二十時」感召參軍，希望「保護台灣」、「救國家」。後來做到少將時意識到「帶兵打仗很多將軍都可以，但與民眾溝通很多人不行」。他認為自己可以勝任，也懂得「只有捨得脫下軍服，才能和百姓溝通」，於是決心「退下來拿麥克風，把國家精神、國軍捍衛中華民國 的意願和人民講出來」，並從下達命令一呼百應的軍官，轉變為對選民寄託使命必達的公職人員。

于北辰談及1949年以來兩岸攻守之勢的變化，從最初的「反攻大陸」到如今的「捍衛台灣」，作戰模式雖不一樣，但「不反攻也需要國軍」。

他強調，雖然解放軍嚴重貪腐，日前甚至傳出飛彈注水，且缺乏實戰經驗，真實作戰能力不被外界看好，但台灣「不能把我們安全建立在敵人的不成材、頹廢、仁慈上」。國軍永遠不能停止往前進的腳步，要學習先進國家軍事概念和實戰經驗，做訓練、裝備、編制的革新。

于北辰表示，九二共識曾經幫台海安全立下汗馬功勞。在江澤民和胡錦濤時代，中華民國和中華人 民共和國有中國這個模糊空間。而在習近平這裡從來沒有模糊空間，唯有中華人民共和國，不願意被統一就是台獨。在這種情況下，九二共識不能再談，而是要談「兩岸互不隸屬」。

于北辰認為，台灣並不是所謂的籌碼，反而是美中平衡的重要砝碼。「台灣位置離中國近，但價值與美國更近，是華人最後一個自由民主的國家。」他說，「台灣的想法和改變可以成為中美之間防止戰爭的最關鍵因素。」

他警告稱，中共持續以認知作戰的方式製造分裂和恐嚇，讓台灣人對自己國家失去信心。從最早的滲透與收買，發展到如今利用人工智慧、大數據分析，收集個人資訊與政治傾向，將相關目標群體聯結在一起，形成「同溫層」，來弱化思考能力，再以抖音、小紅書為陣地傳播似是而非的假資訊，引導大眾與輿論風向，達成特定政治目的。

于北辰指出，台灣作為民主國家，不能像中共那樣禁止社交媒體平台，但立法院正在討論如何使用國安法辦在民主和反認知作戰之間尋找平衡點。他呼籲，台灣人民要對台灣有信心，不自我放棄、認定並捍衛自由民主，政府則要在政治上不任性，在經濟上與世界綁定在一起，做到邦交國少，但合作夥伴多。