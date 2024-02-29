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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

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不是景氣差…梅西金山店將關 是「這原因」促使

編譯林思牧╱即時報導
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）
經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要。（本報檔案照）

梅西百貨最新一大波關店風潮終於掃到舊金山旗艦店，預期明年初就不再營運，但經濟專家表示，關店不是因為舊金山這個城市，而是因為疫情引發的新趨勢讓聯合廣場不再有存在的需要，而且梅西還面臨更多的危機。

摩根大通去年做了一項研究，報告取了個押頭韻的「Downtown Downturn」(市中心轉低迷)的響亮名稱，指出全國的大勢：因為消費者的購物選擇地點外移，零售業者離開市中心轉到郊區去發展。該研究根據的是辦公室入口刷卡次數，它發現在家上班(work-from-home)越普遍的城市，實體零售店失去的生意越多，而舊金山是在家上班最流行的大都市之一。

疫情緩和以後，舊金山回辦公室的員工逐漸回升，但是升到接近50%的時候就停了。最近發布的辦公室空置率報告，發現金山的空置率達到歷史新高的36%，很多空置的辦公室就在聯合廣場附近，這一帶上班的人減少，光顧商店的買家就少。

燈塔經濟學(Beacon Economics)的分析師松柏格(Christopher Thornberg)指出，梅西關門不是舊金山製造出的問題，因為目前這裡風險投資暢旺，失業率極低，舊金山的經濟很繁榮，它的問題出在像聯合廣場這樣的大規模購物中心，已經沒有存在的意義了。

他又指出，把希爾斯百貨(Sears)和JCPenney整倒的市場因素，正在向梅西迫近，目前梅西的業績因為解封後的購物熱而有提升，但是疫情的後遺症會越來越明顯。

聖他克拉拉大學零售管理學院教授卡雅南(Kirthi Kalyanam)指出，因為網路購物興盛的趨勢，電子產品零售商百思買(Best Buy)12年前也碰到店面冷清的狀況，後來公司把店面改裝成展示間模式，降低產品售價，並把技術服務人員駐在店裡才把情況改善，但對梅西而言，顧客買的東西不需要技術服務，要轉型沒那麼簡單。

另一個更令人憂心的，是梅西去年第四季網路銷售業績竟然比前一年同季減少4%。店面銷售減少，網路銷售也減少，這種情況大不妙。

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