金山地檢處受害者服務延伸至多族裔社區 田德隆打前站

田德隆區長期受到露天毒品銷售、遊民等侵擾。（記者王子涵╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）28日來到田德隆核心區的散房合作組織和拉丁裔服務機構辦公室，宣布將受害者服務項目進一步擴展至有色人種社區。並與社區組織合作，為暴力犯罪 的受害者和倖存者提供服務。謝安宜指出，無論暴力犯罪受害者是否報警或持有警方的報告，都可以尋求地檢處的幫助。

Central City散房合作組織和La Voz Latina辦公室位於Ellis街472號，是田德隆區的核心地帶，社區長期受到露天毒品 銷售、遊民 等侵擾。近年來，各級執法力量在田德隆不到50個街區的範圍內部署下眾多警力，意圖徹底剷除露天毒品銷售市場。

但根據記者實地走訪了解，毒品交易等犯罪已從白天轉移至夜晚進行。在全市警力仍然短缺的情況下，當地的警力無法滿足夜間執法的需求。警方公布數據顯示，田德隆區的暴力和毒品相關犯罪率多年來排名全市首位。

地檢處會派遣一名受害者服務倡導員在社區合作夥伴的辦公室中服務，幫助受害者減輕心理創傷、填補刑事司法知識的空白、聯繫辯護律師以更新案件最新的情況、提供庭審支持、協助撰寫受害者陳述等。倡導者還會對接州府、市府的賠償幫持項目，指導受害者申請必要的補助。

謝安宜表示，地檢處最大的障礙是受害者不願與執法部門打交道，不願被人看到走進地檢處辦公室，因為害怕被報復。而當倡導員能夠走進社區，受害者可以在一個安全和保密的社區空間中與之溝通，了解公共資源和支持時，便邁出了恢復正常生活的第一步，了解並獲取迫切需要的資源和支持。

她表示，每周五的9時至4時會有地檢處的倡導員在La Voz Latina辦公室服務，每周三下午1時至5時，在Samoan社區發展中心也會有一名倡導員服務。

謝安宜表示，地檢處的目標是派駐更多的倡導員進入社區，並進行長時間的服務。目前，地檢處正尋找更多的社區合作夥伴，前提是社區組織必須要有實際的辦公空間，以提供安全私密的溝通環境。

La Voz Latina社區經理萊姆絲（Gloria del Mar Lemus）表示，地檢處向田德隆區提供受害者服務，為多年來默默承受痛苦的人們帶來了希望和正義之光。「心理健康始於人們能夠傾訴痛苦並獲得支持，與受害者服務倡導者交流時重建生活的開始。」