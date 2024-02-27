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矽谷蘋果總部對面99大華超市 被汽車破牆而入

記者徐蓓蓓╱庫比蒂諾即時報導
大華超市受損側牆已經得到修補。（記者徐蓓蓓╱攝影）
大華超市受損側牆已經得到修補。（記者徐蓓蓓╱攝影）

毗鄰蘋果公司無限環路總部的99大華超市日前晚間被一輛汽車偏離正常行駛通道撞破側牆。肇事車輛前部受損嚴重，現場迅速聚集了多位警員和醫護人員。記者從聖他克拉拉縣警局了解到，此次事故除駕車司機外幸無他人受傷，受傷司機本人已經當場送往附近醫院救治。

據悉，事故發生後大華超市提前打烊，第二天恢復正常營業。被撞破的側牆位於蔬菜水果選購區。目前受損外牆已經得到修補，內部區域有塑料簾幕遮擋，並有警戒線阻止人員靠近。事發地點位於大華側面與韓國教會之間，後方停車場通向前門的通道，通常情況下車速並不快。

據23日當晚在超市工作的人員回憶，當時超市正在正常營業，突然側牆開始有建築材料大量掉落。大家感到十分驚訝，但好在無人受傷。有同事跑到外面查看，才發現是有車撞上牆壁。

有前往大華購物的華人表示，看到很多警察和救護車非常驚訝。詢問後，得知受傷的是一位女性。很奇怪發生事故的地點並不是容易出車禍的地段。看到車輛受損情況嚴重，幾乎報廢，懷疑是否是躲避行人所致。

另有當時在超市內購物的華人表示，突然間聽到巨大響聲，然後保安就開始迅速疏散人群了。

聖塔克拉拉縣警局表示，因為這起事故並不涉及逮捕任何人，因而不會公布警察報告。目前除駕車司機外並無他人受傷。受傷司機本人已經當場送往附近醫院救治。

超市內側受損區域仍然設有警戒線。（記者徐蓓蓓╱攝影）
超市內側受損區域仍然設有警戒線。（記者徐蓓蓓╱攝影）
大華員工拍攝的事故現場照片。（受訪者提供）
大華員工拍攝的事故現場照片。（受訪者提供）

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