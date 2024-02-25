特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉取消聖荷西糕餅店訂單後，馬斯克作出道歉。圖為The Giving Pies店內。(Google Maps)

加州聖荷西 一家糕餅店店主表示，特斯拉 已提出賠償數千元的損失。這家電動車製造商突然取消了一大筆迷你派（mini pie）訂單而沒有任何解釋。最後，在遭受抨擊後，引起老闆馬斯克 的關注。

信使報報導，聖荷西Willow Glen區的店家「Giving Pies」表示，特斯拉聯繫我，為他們3月5日和7日的兩場活動提供服務，每天提供1800個獨立包裝的糕餅派。The Giving Pies的老闆拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera ）在發給信使報的電子郵件中說道，「他們還願意賠償我因之前取消訂單而遭受的2000元損失。」

特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)加入了這場爭論。此前這家企業巨頭因取消迷你派的巨額訂單，遭到了猛烈的批評。

馬斯克在23日的一條推文中表示，「剛剛聽說這件事，我們會讓與糕餅店的關係變得更好。」

截至發推文時，特斯拉並未提供任何有關該公司將如何「彌補」被取消訂單的具體細節。

拉塞塔里內拉在電子郵件評論中表示：「我真的很驚訝這件事傳到了他的手上。」她指的是導致這場爭議最終出現在世界上最富有的工業領袖之一馬斯克眼裡的意外轉折。

「他（馬斯克）不必參與其中，」拉塞塔里內拉說，「但我明白，面對如此大的壓力，他必須通過參與並表現出某種關懷來制止這種情況。」

拉塞塔里內拉在糕餅店臉書一篇貼文中透露，14日The Giving Pies接到「特斯拉的勞拉（Laura）」打來的電話，希望訂購2000個迷你派，並在下周交付，從而引發了這場災難。

接下來，2月15日，特斯拉的勞拉再次聯絡了糕餅店，對搞錯了事情表示歉意，並立即將訂單增加了一倍，達到 4000個餡餅。 但不久之後，勞拉給糕餅店老闆發短信稱特斯拉將再次取消訂單。

拉塞塔里內拉說，這種突然的逆轉讓我感到震驚，意識到對我的小企業的影響有多大。基於特斯拉的保證，我投入了時間、資源和精力，但結果卻陷入困境。

在特斯拉在迷你派訂單上犯錯後，新舊顧客也紛紛親自上門、透過電話和網路向The Giving Pies訂購，以支持這家糕餅店的命運。糕餅店的語音信箱訊息反映了需求的激增。