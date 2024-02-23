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柯瑞里程碑 6000次助攻 勇士輕取湖人

記者劉先進 ／舊金山即時報導
勇士球員在慶祝得分。（記者劉先進 ／攝影）
勇士球員在慶祝得分。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士22日晚以128比110輕取詹姆斯（LeBron James）缺陣的洛杉磯湖人柯瑞24中12得到32分8助攻3抄截，且生涯助攻達到6000次，成為歷史上第八位至少得到2萬3000分和6000次助攻的球員，加入詹姆斯、布萊恩特（Kobe Bryant）、哈登等人的（James Harden）行列。

湖人缺少外線防守防守人，頻繁使用包夾限制柯瑞，但柯瑞、格林利用傳球給隊友內切，將湖人內線防守打穿。替補出戰的四冠功臣湯普森也在外線傳球給隊友戴維斯（Trayce Jackson-Davis）扣籃。後者在24歲生日當天替補出場，得到17分。他說，有神射手在場上，就會想盡可能多地給他投籃機會，「因為你知道，當他在那個區域時，是很難被阻止的。」

柯瑞半場12投9中，其中包括5個三分球，得到 25 分。幫助勇士在中場休息時以67比56領先，這是他本賽季第16次在半場得到至少20分。維金斯14中8得到20分3籃板2助攻，包括一次驚天火鍋賞給湖人的戴維斯（Anthony Davis）。後者砍下27分15籃板2助攻。庫明加（Jonathan Kuminga）得到12分，連續34場比賽得分上雙，創下職業生涯最佳紀錄。

湖人的三連勝被終結。上一場湖人隊在落後15分的情況下，奮起直追，雙加時以145比144擊敗勇士。

柯瑞投籃，湖人兩個球員來干擾。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞投籃，湖人兩個球員來干擾。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞慶祝得分。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞慶祝得分。（記者劉先進 ／攝影）
庫明加在扣籃。（記者劉先進 ／攝影）
庫明加在扣籃。（記者劉先進 ／攝影）

湖人 柯瑞 勇士

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