華運會主任委員交接 陳朝全接棒

在賴銘琪的見證下，華運會原任主委王進德（左）卸下重擔，由陳朝全（右）接下。（記者葛歆睿 / 攝影）

第40屆金山灣區 華人運動大會在22日晚間在金山灣區僑教中心舉行第一次會議。會中進行主任委員交接典禮，前任主委王進德卸下重擔，由陳朝全接下。台北駐舊金山經文處長賴銘琪監交，並頒發僑委會委員長徐佳青給新舊會長的賀狀及感謝狀，南灣僑教中心主任莊雅淑、僑務秘書許彩鳳到場觀禮祝賀。

賴銘琪代表中華民國 政府，感謝華運會在過去這麼多年來籌辦運動比賽的辛勞。他對卸任主委王進德在兩年任期內對華運會的貢獻表示由衷的敬意和謝意

賴銘琪恭喜新任主委陳朝全，稱讚他歷任僑社重要職務，經驗非常豐富、熱心助人，過去多年來為華運會提供人力和財力支持，如今願意擔負更多的責任，相信他一定可以讓華運會愈來愈盛大，吸引更多人參加，繼續做好服務華運會、國民外交的工作。

莊雅淑表示，華運會是北加州 一個非常重要的社團，透過大家的力量讓僑社藉由運動賽事凝聚在一起，更重要的是讓主流社區認識僑社。她代表僑委會、僑教中心感謝歷任華運會主委和各位好朋友的付出和奉獻。華運會的精神就是無私奉獻的精神，

莊雅淑稱讚王進德熱心公益，為華運會辦了實事，從各種賽事的協調，到各個召集人、開幕式、分列式、主流社區參與，為華運會在主流社區建立了口碑。而新上人的陳朝全在去年開幕式帶領小樹苗師生參與，讓華運會更加蓬勃朝氣，相信他接任以後會秉持、傳承華運會精神。

莊雅淑還宣讀了中華民國僑務委員長徐佳青的賀狀和感謝狀，並由賴銘琪頒發給新舊會長。

王進德表示，擔任主委的兩年間充滿感恩，他稱大家「情義相挺」，接下來會全力支持新任主委陳朝全。