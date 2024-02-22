總統拜登下榻金山酒店 遭巴支持者衝擊

一夥20至30人的親巴勒斯坦支持者衝入了總統拜登下榻的Fairmont酒店進行遊行。（美聯社）

總統拜登 （Joe Biden）21日抵達舊金山 市舉行競選籌款活動，隨行記者爆料指出，有一夥20至30人的親巴勒斯坦支持者衝入了總統下榻的酒店進行遊行，這也是少有的距離總統近距離的抗議活動。

根據總統隨行記者報導，有20人到30人穿過酒店大堂，高喊著「拜登拜登，你是個混蛋」、「你躲不了，我們控告你種族滅絕」、「現在就停火」等。

這群人展開了一條橫幅「停止資助宗族滅絕，停止美國對以色列 的所有援助」。記者表示，抗議者在酒店內遊行，穿過走廊和房間，邊走邊唱。目前並不清楚，抗議者距離拜登所下榻的房間有多近。

根據每日郵報（Daily Mail）報導，拜登下榻酒店為Fairmont酒店，拜登也在那裡會見了上周五在俄羅斯監獄死去的反對派領導人納爾瓦尼（Alexei Navalny）的遺孀和女兒。

拜登21日從洛杉磯Culver市起飛抵達舊金山，22日前往矽谷參加活動，隨後就返回華盛頓特區。前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）、商業家Gordon Getty與地產巨頭George Marcus夫婦都出現在首日歡迎晚宴中。

此次訪問加州是拜登兩個月以來第三次造訪灣區。去年美國作家協會和演員工會罷工期間，總統錯過了大部分的競選籌款活動，此次造訪也被外界解讀為「彌補失去的時間」。

拜登去年11月亞太經濟合作會議（APEC）期間也造訪了舊金山，當時就有數千活動人士抗議總統在以哈戰爭問題上親以色列的立場。