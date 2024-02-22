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民眾小心AI新騙局 教你投資加密貨幣賺錢

記者劉先進 ／屋崙即時報導
聯貿會（FTC）行銷實踐部副主任格雷斯曼說，消費者若遇到詐騙事件，要向聯邦貿易委員會報告。（記者劉先進／攝影）
聯貿會（FTC）行銷實踐部副主任格雷斯曼說，消費者若遇到詐騙事件，要向聯邦貿易委員會報告。（記者劉先進／攝影）

少數族裔媒體（EMS）日前舉行一場關於騙局的論壇。聯邦貿易委員會（FTC）行銷實踐部副主任格雷斯曼（Lois Greisman）表示，人工智慧（AI）技術會模仿複製親友聲音，並聲稱親友遇到緊急情況而詐騙受害者，此外，現在還有最新的詐術，不法分子將透過AI宣傳，「訓練AI戰勝股市，投資加密貨幣賺錢」，以此詐欺受害者資金。

格雷斯曼說，消費者若遇到詐騙事件，要向聯邦貿易委員會報告，因為可以支持執法工作。消費者哨兵資料庫（consumer Sentinel database）中擁有數以百萬計的報告可供全國近3000個州、聯邦和地方的執法機構使用，這是一個幫助執法的巨大數據寶庫，消費者報告案例，有利於聯貿會戰略規畫和外聯工作。

例如，當聯貿會發現禮品卡成為詐騙者首選支付工具，並發現這些數字飆升時，就可聯繫相關行業，了解行動，查看有哪些方式遏制禮品卡濫用。當短信成為詐騙者接近消費者更重要、更頻繁的初始接觸點時，聯貿會也可聯繫電信行業，告知問題、督促他們幫助消費者。聯貿會挖掘數據，開發執法留置權。

她強調，聯貿會有團隊專門研究可針對或過度影響有色人種社區的詐騙類型，聯貿會去年6月起訴一個名為 Ganadores的實體，該公司以講西班牙語的消費者為目標，承諾透過某種策略可實現財務自由，並教人透過投資房地產賺大錢，這間公司透過此方式從消費者身上詐騙到600萬元，造成消費者巨大傷害。

另一個例子是，一家名為Blessings in No Time（BINT）的非法傳銷組織，專門以非裔社區為目標進行投資騙局，承諾對方投資報酬率高達「800%」。但這間公司實際上並不存在，這只是一個騙局，唯一賺到的錢皆來自於消費者的鄰居、朋友和家人，這間公司最後詐騙到200萬元。聯貿會得到詐騙報告後，強行關閉該公司。

格雷斯曼表示，AI技術進步，即便人失聲或過世了，但只要有幾秒鐘的聲音檔案，AI技術都能重新複製出那個人的聲音，但這種技術也已經被用在詐騙手段上。她舉例，有受害者接到「疑似阿姨聲音」的電話說，她在俄勒岡州發生嚴重車禍，躺在醫院，需要馬上動手術，但沒有保險，需要數千元進行手術。她分析，電話中要錢的聲音和阿姨一模一樣，聲音和語調幾乎都一樣，這種模式就是「強化型詐騙（turbocharge fraud）」。

她說，AI現在並不只限於複製聲音詐騙，AI技術正滲透到各種詐騙犯散布的資訊中，例如不法分子聲稱有秘密途徑能讓人投資加密貨幣賺錢，這種騙局已被證明有效，因為對方透過AI，當下故意展示「戰勝股市和投資市場」，而讓受害者上當。如今人工智慧的各種詐騙技術，已被炒得沸沸揚揚。

格雷斯曼提醒民眾，要分辨是否為騙局，可以觀察對方要求提供支付的工具是什麼。她說，如果對方要求電匯、西聯匯款或速匯金（MoneyGram），或是要求用加密貨幣、禮品卡付款，民眾心中要響起「紅色警報」；如果對方堅持使用某種應用程式付款，像是Venmo、Paypal等，也要提高警惕，因為這些付款方式有匿名性，且對消費者的傷害最大，執法部門很難追蹤資金。這也意味著，退回詐騙款項的可能性極小。

聯貿會（FTC）統計商業冒名頂替等騙局的損失金額，逐年上升。（聯邦貿易委員會提供...
聯貿會（FTC）統計商業冒名頂替等騙局的損失金額，逐年上升。（聯邦貿易委員會提供）

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