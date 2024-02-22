加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

法式鬥牛犬。（Angelos Michalopoulos/Unsplash)

根據最新人口普查 數據，大約40%加州 人擁有至少一隻狗，僅僅洛杉磯縣就有超過一百萬人養狗。疫情 居家隔離時期開始養狗的人數就更多，雖然加州溫和的天氣幾乎適宜所有犬類的生存，但有幾種狗狗是加州人特別鍾愛的。

名列榜首的就是拉不拉多犬。它性格溫和、討人喜歡，性格外向又活潑。拉不拉多可以和全家老小打成一片，和其他犬類也能和平共處。不過拉不拉多需要很大的運動量，如果達不到就會精力無處釋放。最適合他們的運動就是幫忙撿東西和游泳。

法式鬥牛犬也是在加州很流行的犬種。它們喜歡在海灘散步。把法鬥夾在胳膊下也是加州時尚生活方式之一。法鬥不需要太多運動，所以更適合居住在公寓中的人來養。但法鬥很喜歡發出各種聲音，所以要考慮室友是否能接受這一點。

排名第三的德國牧羊犬幾乎是世界公認的全能型選手。它們多年來一直被用於軍警、照顧病人、放牧等。德牧精力非常充沛，每天需要大量運動。它們性格淡然，因而適合看家護院，但不是特別親近人。不過如果從小培養，也能學會很快接受陌生人。

排名第四的是黃金獵犬。黃金獵犬和它的近親拉不拉多在很多方面類似，但比拉不拉多還要更放鬆，不過它們的毛髮較長需要更多梳理。黃金獵犬性格外向、值得信賴，也樂於和家庭成員互動。對於熱愛戶外運動的人來說，黃金獵犬是非常好的夥伴。無論是長跑還是騎腳踏車，它都可以陪在你左右。