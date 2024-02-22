「功夫熊貓」4度來襲 奧卡菲娜全新加入

「功夫熊貓4」3月8日全國上映， 奧卡菲娜全新加入。（美聯社）

時隔八年賣座動畫續集「功夫熊貓4」2月22日在舊金山 AMC Metreon影院為媒體開放觀影。 本片由喜劇天王傑克布萊克（Jack Black）再次為神龍大俠「阿波」獻聲。 好萊塢亞裔 影后奧卡菲納（Awkwafina，原名林家珍）配音的新角色名叫珍（Zhen）的狐狸武士，成為第四季的新亮點。

奧卡菲納也是24日舊金山華埠 花車遊行的總指揮，遊行總導演黃英豪（Harlan Wong）表示，奧卡菲納加入為農曆新年大遊行帶來空前的關注度，「是我們走運了」 。

「功夫熊貓4」融入並體現了豐富且深入的中華文化元素，包括備受全球觀眾喜愛的中華美食、風箏、龍和輕功等。 電影有一幕酒館場景裡，還有不少角色在玩麻將的戲。

「功夫熊貓」系列自2008年首播以來，以其獨特的武術風格、令人捧腹的幽默和精采的劇情而成為夢工廠最成功的作品之一。 除了電影以外，「功夫熊貓」也延展到電視劇、電玩遊戲和主題樂園景點等領域。 電影《功夫熊貓4》將於2024年3月8日在全國各大院線上映。 此外，「功夫熊貓4」還出現一位新反派「變色龍」，擁有復活阿波過去敵人的能力。 讓劇情的功夫場面更加的震撼。

夢工廠「功夫熊貓」系列電影總共推出3集，全球票房累積超過18億美元。 第4集劇情描述，神龍大俠阿波憑著無人能及的勇氣和武功，阿波踏上旅程尋找新幫手，遇上了由奧卡菲娜（Awkwafina）配音的沙狐小真並前往大城市展開冒險。

電影裡不少鏡頭都由中國的特技演員獻演。 導演史汀表示：「『功夫熊貓4』展現中國功夫的方式是獨一無二的。我們將功夫動畫提升到一個嶄新的境界，我相信會有不少亞裔觀眾喜歡我們的呈現方式。」